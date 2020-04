Dia do livro infantil: confira 10 obras imperdíveis

O Portal EM TEMPO listou os melhores livros para celebrar a literatura infantil | Foto: divulgação

Manaus – Neste sábado, 18 de abril, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil, também conhecido como o Dia de Monteiro Lobato, um dos maiores escritores da literatura infantil brasileira. A data foi escolhida em homenagem ao aniversário de Lobato, e a comemoração foi criada pela Lei no 10.402, de 8 de janeiro de 2002.

O Portal EM TEMPO listou os melhores livros para celebrar a literatura infantil, sem deixar faltar, é claro, uma obra do aniversariante do dia, o grande Monteiro Lobato. A seleção conta com livros nacionais e os maiores títulos infantis. Confira a lista completa:

O Pica-Pau Amarelo

O Sítio do “Picapau Amarelo” é um lugar mágico, onde tudo acontece com o poder do faz de conta. Assim como a Terra do Nunca, o País das Maravilhas e outros reinos encantados, a propriedade de Dona Benta tornou-se um lugar importantíssimo no universo da fantasia. Quando todos os personagens do mundo da fábula decidem se mudar para o sítio, Dona Benta precisa bolar um plano para que todo mundo tenha o seu espaço.

Adaptação do sítio do pica-pau amarelo para TV | Foto: Divulgação

E para comprar as terras vizinhas, conta com a astúcia de Emília e a engenhosidade do Visconde de Sabugosa. Lobato cria uma obra única em seu tempo e que antecipa recursos literários que só seriam comuns décadas mais tarde. O "Pica-Pau Amarelo” é uma homenagem ao lugar encantado que ele imaginou como lar das peripécias de Pedrinho, Narizinho e Emília.

O Meu Pé De Laranja Lima

Um clássico da literatura brasileira que recebeu adaptações para a televisão, o cinema e o teatro, O Meu Pé de Laranja Lima é um livro que se tornou popular entre as crianças. O protagonista Zezé tem 6 anos e mora num bairro modesto, na zona norte do Rio de Janeiro. O pai está desempregado, e a família passa por dificuldades. O menino vive aprontando, sem jamais se conformar com as limitações que o mundo lhe impõe – viaja com sua imaginação, brinca, explora, descobre, responde aos adultos, mete-se em confusões, causa pequenos desastres.

O Menino Maluquinho

Lançado em 1980, O Menino Maluquinho tornou-se o grande personagem da literatura para crianças no Brasil. O livro ficou famoso e foi publicado em vários países. As aventuras do personagem e sua turma viraram revista em quadrinhos e geraram dois filmes de longa metragem, que fazem um grande sucesso entre a criançada e os adultos.

Malala, A Menina Que Queria Ir Para A Escola

História de Malala Yousafzai foi inspiração para livro | Foto: Divulgação

No primeiro livro-reportagem destinado ao público infantil, a jornalista Adriana Carranca relata às crianças a história da adolescente paquistanesa Malala Yousafzai, baleada por membros do Talibã aos catorze anos por defender a educação feminina. Na obra, a repórter traz suas percepções sobre a história da região e a definição dos termos mais importantes para entender a vida desta menina tão corajosa.



O pequeno príncipe

Um piloto cai do seu avião e encontra uma criança no meio do deserto, que diz ter vindo de um planeta distante. Juntos, eles repensam valores e dividem recordações.

A obra mágica, sensível e aparentemente infantil é uma das mais traduzidas em todo o mundo e foi inspirada em experiências do próprio autor, que é aviador, após seu avião cair no deserto do Saara em 1935.

Alice no País das Maravilhas

O livro conta a história de uma menina chamada Alice, que ao seguir um coelho falante, cai em uma toca e se vê presa em um mundo de fantasia. O conto infantil revela várias criaturas fantásticas e características de sonhos que vão encantar crianças e adultos.

Anne De Green Gables

Quando os irmãos Marilla e Matthew Cuthbert de Green Gables decidem adotar um órfão para ajudá-los nos trabalhos da fazenda, não estão preparados para o “erro” que mudará suas vidas: Anne Shirley, uma menina ruiva de 11 anos, acaba sendo enviada, por engano, pelo orfanato. Mais recentemente, inspirou também a série Anne com E, já com duas temporadas na Netflix.

Saga Harry Potter

Harry Potter conta com 7 livros e já foi adaptado para cinema | Foto: Divulgação

O órfão Harry Potter foi criado pelos tios e vive infeliz até o seu aniversário de 11 anos, quando recebe a visita de um bruxo com o convite para ingressar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.



As Crônicas De Nárnia

Quatro irmãos entram através de um guarda-roupa num mundo mágico, chamado Nárnia. Lá eles encontram criaturas fantásticas e batalhas épicas entre o bem e o mal. ''As crônicas de Nárnia'' continuam cativando os leitores com aventuras, personagens e fatos que falam a pessoas de todas as idades.

Diário De Um Banana

Não é fácil ser criança. E ninguém sabe disso melhor do que Greg Heffley, que se vê mergulhado no mundo do ensino fundamental. Em Diário de um Banana, o autor e ilustrador Jeff Kinney nos apresenta um herói improvável.

Pollyanna

Pollyanna é uma menina órfã que vai morar com sua tia Polly – uma mulher triste e rancorosa –, mas se torna um exemplo a ser seguido na pequena cidade. Apesar de todos os desafios da vida, Pollyanna nos ensina que é preciso manter a felicidade, o amor e o bem.

Um clássico da literatura infanto-juvenil escrito em 1912, e inicialmente publicado em capítulos no jornal Christian Herald de Boston, ganhou sua versão em livro, publicado em 1913, e de imediato tornou-se um best-seller. Sua primeira adaptação para o cinema foi em 1920, vindo a ser refilmado muitas vezes, inclusive pelos estúdios Disney e pelo SBT.