Para a nossa alegria, Sandy & Júnior fazem live na pandemia: veja data

Sandy e Junior voltaram —ao menos para entrar na moda das lives da quarentena. Os irmãos farão uma transmissão ao vivo no YouTube na próxima semana, em parceria com as Casas Bahia, para arrecadar doações à campanha "Fome de Música", como outros cantores e bandas brasileiros também têm feito.

Confira os detalhes:

Data: 21/04 (terça-feira), às 20h

Plataforma: Canal de Sandy e Junior no YouTube

Sandy falou sobre a live no seu instagram | Foto: Reprodução