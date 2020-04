Exagerado: a carreira marcante de Cazuza

Aclamado como o poeta de uma geração, Cazuza era exagerado no amor, na vida e na morte | Foto: Divulgação

Manaus – "Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder’’. A famosa frase que você certamente já ouviu ou leu em algum lugar pertence à música “Ideologia’’, do cantor, compositor, e poeta brasileiro Cazuza. Após quase 30 anos de sua morte, a música dele continua sendo tocada em festas, shows e rádios.



Um dos maiores nomes do cenário pop-rock dos anos 80 no Brasil, Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, se eternizou em canções como “Exagerado’’, “O Tempo Não Para’’ e “Codinome Beija-Flor’’. Apesar de serem músicas lançadas há mais de 30 anos, despertam emoções nos fãs, são homenageadas, reproduzidas e tidas como mais atuais que nunca.

Iniciando como vocalista no grupo “Barão Vermelho’’, em 1981, Cazuza rapidamente se tornou figura relevante no mundo da música e, quatro anos depois, seguiu carreira solo, onde foi aclamado pela crítica.

O cantor é considerado um dos maiores poetas brasileiros | Foto: Divulgação

Rebeldia

Símbolo de uma geração, Cazuza era a imagem da rebeldia jovem, afirma o fã amazonense Jefferson Barata, de 49 anos, que acompanhou a carreira do cantor do início ao fim.

“O Brasil era dividido em quem amava e quem odiava o Cazuza, mas ninguém pode negar que ele é um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos’’





No cenário brasileiro pós-ditadura militar, a carreira de Cazuza deu voz à democracia com canções e declarações ousadas para a época. Com personalidade forte, o artista também se envolveu em muitas polêmicas. “Houve um caso em particular que causou muita repercussão, durante um show, ele cuspiu na bandeira do Brasil’’, relembra Jefferson. “Todos meus amigos falaram muito disso na época, mas Cazuza era assim: polêmico’’.

Legado

Muitas polêmicas do astro vieram para o bem: Cazuza declarou abertamente ser soropositivo em uma época que havia muito tabu ao redor do tema. As falas dele contribuíram para o conhecimento e o debate sobre a doença.

" Fique livre do mundo, aproveite a dor, ame de olhos fechados e se divirta na Terra " Cazuza, em 1989

Em seu legado, Cazuza carrega também letras de peso que ainda são consideradas atuais. Andreza Miller, de 26 anos, compartilha sobre a herança musical que o artista deixou. “Nossa geração foi muito bem formada ideologicamente através das músicas, e Cazuza é uma das figuras importantes nesse processo’’.

O cantor utilizou a influência e o talento para deixar mensagens que chegariam longe. “As músicas de Cazuza são como poesia, e eu percebo muitas críticas à política nas letras. Ele mudou o meu jeito de ver as coisas’’, afirma Andreza.

Cazuza deu voz à democracia com canções e declarações ousadas para a época | Foto: divulgação

Trajetória

Após 30 anos fora dos palcos, o poeta ainda é ouvido e elogiado. Suyanne Lima, de 22 anos, conta que cresceu com clássicos antigos, entre eles os de Cazuza. “Isso permaneceu na minha vida. Eu admiro a trajetória dele, que deixou muitas músicas marcantes’’.

‘’O Tempo Não Para’’ é a música preferida de Suyanne, que se tornou um dos grandes sucessos e marcou o auge da carreira do cantor, falando da brevidade da vida e da urgência de existir.

A música foi lançada em 1989, dois anos após Cazuza ser diagnosticado com HIV e internado para tratar uma pneumonia. Nesse período, ele gravou o álbum ‘’Ideologia’’, um último presente em vida para a música brasileira, com os hits "Ideologia", "Brasil" e "Faz Parte Do Meu Show".

Cazuza em cadeira de rodas | Foto: Divulgação

‘’Ideologia’’ ganhou o prêmio Sharp de melhor álbum e melhor canção em 1989. As complicações das doenças avançavam em Cazuza, fazendo com que ele recebesse a premiação em uma cadeira de rodas, outro momento que marcou a memória dos fãs.

Em 1990, ele recebia tratamento para HIV, mas em 7 de julho, o Brasil pedia um de seus maiores artistas. Cazuza morreu por um choque séptico causado pela AIDS.

No funeral, parentes, amigos e milhares de fãs prestaram homenagens ao cantor, que foi enterrado com os dizeres ‘’O Tempo Não Para’’ sobre o túmulo.

A música e a mensagem de Cazuza continuam vivas | Foto: Divulgação

O tempo de Cazuza

Abril de 1958

Nasce, às 21h15 do dia 4, Agenor de Miranda Araújo Neto, na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Rio de Janeiro

Dezembro de 1969

O pai de Cazuza, João Araújo, funda a gravadora Som Livre

Novembro de 1981

Maurício Bastos, Guto, Dé e Frejat conhecem Cazuza na garagem em que ensaiavam. O Barão Vermelho ganhava seu vocalista

Março de 1982

O produtor musical Ezequiel Neves ouve uma fita demo do Barão Vermelho e convence João Araújo a gravar um disco do grupo

Maio de 1982

Em 48h de estúdio, os músicos gravam o primeiro disco da banda, chamado Barão Vermelho

Abril e junho de 1983

O Barão entra em estúdio, grava o segundo LP, Barão Vermelho 2, e estoura com o hit “Pro Dia Nascer Feliz”

Julho de 1984

O Barão grava o LP Maior Abandonado. Um ano depois,este seria o primeiro disco de ouro da banda

Julho de 1985

Cazuza sai do Barão Vermelho. Uma semana depois, é internado com 42 graus de febre

Setembro de 1985

Investe na carreira solo e grava Exagerado. Começam as especulações sobre sua saúde

Março de 1987

Sente-se mal antes de lançar o segundo solo, Só Se For a Dois

Abril de 1987

O médico Abdon Issa chama os pais de Cazuza para uma reunião e dá o diagnóstico dos exames: ele tem aids. Cazuza descobre a verdade sobre sua saúde

Outubro de 1987

Cazuza vai para Boston, nos EUA. Os médicos americanos descobrem um fungo nos pulmões. No hospital, Cazuza compõe Ideologia e passa a usar uma nova medicação, o AZT

Abril de 1988

É lançado o disco Ideologia

Agosto de 1988

Dirigido por Ney Matogrosso, Cazuza se apresenta, no Aeroanta, em São Paulo, com o show "O Tempo Não Pára"

Janeiro de 1989

No dia 24, num show em Recife, Cazuza sobe ao palco pela última vez

Fevereiro de 1989

Cazuza viaja novamente para Boston, onde fica 15 dias internado. Nos EUA, dá uma entrevista dizendo pela primeira vez que tem aids

Junho de 1989

Lucinha, João e Cazuza viajam para São Paulo em busca de um tratamento alternativo, à base de sangue de cavalo

Agosto de 1989

É lançado o disco Burguesia

Outubro de 1989

Nova internação: o citomegalovírus se instala no aparelho digestivo de Cazuza

Janeiro de 1990

A equipe médica americana diz para a família de Cazuza que não há mais o que fazer: o citomegalovírus não cedia e não era possível testar outro medicamento contra a aids

Julho de 1990

Pouco antes das 8h30 do dia 7, Cazuza mor-re na casa de seus pais