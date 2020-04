Conteúdo da campanha ‘Cultura Sem Sair de Casa’ será exibido na TV

Manaus - O conteúdo da campanha “Cultura Sem Sair de Casa”, promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, começou a ser exibido na TV Encontro das Águas, a partir deste sábado (18). Vídeos de visitas a espaços culturais e apresentações dos Corpos Artísticos, entre outros, farão parte do programa.

O “Cultura Sem Sair de Casa” será exibido aos sábados, às 9h, e aos domingos, às 7h, após as aulas do “Praticarte”, projeto de videoaulas que também foi produzido pelo Núcleo de Audiovisual da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O programa também trará aulas dos cursos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, com conteúdo de Dança, Teatro, Música e Artes Visuais.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, explica que o programa será mais uma forma de se aproximar do público durante o período de isolamento social.

“Com este conteúdo sendo exibido em parceria com a TV Encontro das Águas, ampliamos o acesso ao público que está em casa, seguindo as recomendações contra o coronavírus. No Portal da Cultura e em nossas redes sociais, as pessoas também podem encontrar conteúdos diversos, como visitas em 360 graus, documentários de artistas amazonenses e muito mais”, destaca o titular da pasta.

‘Cultura Sem Sair de Casa’

Após o fechamento de espaços culturais e suspensão de eventos, a campanha “Cultura Sem Sair de Casa” foi lançada com o objetivo de proporcionar experiências artísticas que se aproximem do público durante o período de isolamento social em prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).

Nas redes sociais da Secretaria de Cultura Economia Criativa (@culturadoam) e no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) estão sendo divulgadas indicações de livros, vídeos com dicas exercícios, playlists relacionados aos festivais, performances dos Corpos Artísticos, entre outros conteúdos.

Além de documentários, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa também está com as videoaulas de teclado, violão e desenho do “Praticarte” e uma visita em 360 graus do Teatro Amazonas, que podem ser acessadas pelo Portal da Cultura.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa também está no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter (@culturadoam) e no aplicativo Cultura.AM.

*Com informações da assessoria