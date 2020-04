Whindersson Nunes faz duas lives nesta segunda-feira (20)

O Youtuber e comediante Whindersson Nunes anunciou duas lives para esta segunda-feira (20). A primeira será realizada pelo Instagram, ás 19h30, e a segunda será transmitida no Youtube, ás 20h35.

No Instagram, Whindersson compartilhou que a primeira apresentação vai ser um relato das experiências vividas no isolamento social. "Eu preciso contar tudo que estou vivendo nessa quarentena pra alguém". Em tom de brincadeira, o comediante ainda afirmou que apenas uma pessoa estaria presente: a sogra.

A segunda performance será uma paródia do programa "Largados e Pelados", do Discovery Channel, que o comediante nomeou de ‘’Lascados e Pelados’’, com transmissão pelo canal oficial do Youtube.

Em março, o Whindersson Nunes anunciou um especial da Netflix com gravações em Manaus, no Teatro Amazonas. A apresentação está com data definida para julho.