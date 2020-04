Gravação de DVD de Wesley Safadão arrecada alimentos para o Amazonas

O cantor Wesley Safadão gravou o DVD WS em Casa 2, durante live transmitida no youtube, no último sábado (17), arrecadando doações que serão distribuídas em todo o país. A apresentação teve mais de dez horas de duração e alcançou a marca de 1,8 milhão visualizações.

A gravação do DVD do cantor estava agendada para acontecer no mês passado, mas foi adiada devido à pandemia de coronavírus. Na live de sábado, empresas de vários segmentos se mobilizaram para ajudar nas doações. Assim como aconteceu na live da cantora Marília Mendonça, o Superatacado Nova Era fez doação para os estados do Amazonas, Roraima e Rondônia. Na live do Wesley Safadão, o Nova Era doou três mil cestas básicas, através de contato com a Fábrica de Eventos, empresa que representa o cantor no Amazonas.

Para definir as instituições que irão receber as doações, o Superatacado Nova Era lançou o site http://correntesolidaria.novaeranet.com.br/ , no qual as entidades interessadas podem fazer o cadastro, até o dia 30 de abril. A equipe do Nova Era fará uma triagem, escolhendo as instituições aptas nesses três estados onde há unidades do supermercado.

O gerente do Superatacado Nova Era em Manaus, Sérgio Lombardi, explica que o site é uma ferramenta para facilitar o acesso das instituições filantrópicas que estão precisando receber as doações. O objetivo, diz ele, é poder ajudar as que estão mais necessitadas.