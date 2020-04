Nesta segunda-feira (20) tem live do Harmonia do Samba

A banda Harmonia do Samba faz uma live nesta segunda-feira (20), às 18h, que será transmitida no canal oficial do Youtube. Xanddy anunciou que a filha Camilly Victória participará do ao vivo. Pai e filha devem protagonizar dueto da música “Ninguém Explica Deus”, interpretada por ela na sua participação do DVD Harmonia do Samba Ao Vivo em Brasília, gravado em 2017, além de outras canções.

A ‘Segunda em Harmonia’ também tem o objetivo de arrecadar doações que serão direcionados para a União Bahia, um movimento gerido pela Liga do Bem e pelo Instituto ProBem, organizações que já atuam na área social em Salvador. A banda afirma que buscou tomar todas as medidas preventivas para que o evento fosse o mais socialmente responsável possível.