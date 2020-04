Confira os filmes mais premiados na história do Oscar

O Oscar é considerado a premiação mais importante e desejada do cinema, que confere o reconhecimento na produção cinematográfica em várias categorias. O evento é realizado todo ano desde 1926, em uma grande cerimônia com tapete vermelho e convidados famosos de Hollywood e do cenário cultural do mundo.



‘’Melhor Filme’’ é a principal e mais prestigiada categoria, almejada por muitos atores e produtores. Não somente a premiação, mas também a indicação ao Óscar é considerado um grande sucesso na indústria. O recorde foi de "A Malvada", "Titanic", e "La La Land: Cantando Estações", que receberam 14 indicações cada.

Um filme que fez história na premiação foi Parasita, dirigido por Bong Joon-ho, marcando a primeira vitória de um filme de língua não inglesa a receber a estatueta principal de ‘’Melhor Filme’’, em 2020.

Parasita marcou como o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar na principal categoria | Foto: Divulgação

Filmes mais premiados

Alguns filmes tiveram o mérito multiplicado, concorrendo e ganhando estatuetas de diversas categorias, como é o caso de Titanic, O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei e Ben-Hur. Os três filmes marcaram o recordo máximo de estatuetas ganhas, levando 11 prêmios cada. Com eles, Amor, Sublime Amor e E o Vento Levou seguem o sucesso, levando 10 estatuetas cada.

Ben-Hur – 1960

Considerado um dos melhores filmes já feitos, Ben-Hur teve o maior orçamento na história do cinema e conseguiu atingir as expectativas. Ganhou 11 das 12 indicações ao Óscar: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Mixagem Som, Melhor Edição, Melhores Efeitos Especiais, Melhor Trilha-sonora, Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante.

Titanic - 1998

O clássico interpretado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet fez sucesso não só nos cinemas. O romance inspirado no naufrágio do navio Titanic foi indicado a 14 categorias, das quais ganhou 11: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Trilha-sonora, Melhor Edição, Melhor Efeitos Sonoros, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Música Original e Melhor Som.

Cena clássica do filme Titanic | Foto: Divulgação

Senhor dos Anéis - 2004

O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei, baseado nos livros do escritor J.R.R. Tolkien, foi lançado em 2003 e alcançou a 13ª maior bilheteria do mundo. Aclamado pela crítica, o filme levou todos os prêmios a que foi indicado: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora, Melhor Canção, Melhor Mixagem de Som, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem, Melhor Montagem e Melhores Efeitos Visuais.

Amor, Sublime Amor – 1962

A adaptação do musical da Broadway inspirado em Romeu e Julieta, de Willian Shakespeare, foi um sucesso de público e de crítica, levando 10 estatuetas: Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Som, Melhor Edição e Melhor Música.

E o Vento Levou - 1939

Primeiro em cores a levar um Óscar de Melhor Filme, o clássico é considerado pelos críticos de cinema a obra mais famosa de todos os tempos. E o Vento Levou ganhou 8 categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Direção de Arte, Melhor Fotografia Colorida, Melhor Edição e Melhor Roteiro. Além disso, ganhou 2 prêmios honorários pela produção técnica envolvendo cores, o que totalizou 10 estatuetas.