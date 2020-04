Amazonense recria ônibus em miniaturas e dribla desemprego

Cada modelo é único e atende ao desejo do cliente | Foto: Arquivo pessoal

Manaus – A partir do momento em que há mudanças na rotina surgem novas ideias para driblar problemas, como, por exemplo, o desemprego. Foi exatamente isso que aconteceu na vida do artesão amazonense Tiago Oliveira, de 30 anos, após perder o emprego passou a confeccionar miniaturas de ônibus e vendê-las pela internet.

O artista conta como começou com o trabalho de confecção de ônibus em miniatura | Foto: Arquivo pessoal

O nascimento da filha de Tiago foi o maior motivo de começar um novo negócio. Ele conta que sustenta a casa com as encomendas que recebe semanalmente. “A minha filha tinha acabado de nascer e como ela estava doente eu precisava fazer algo. Deus me deu a ideia de começar a confeccionar e vender as miniaturas dos ônibus. Em dezembro tivemos uma grande procura pelas miniaturas e até hoje não para”, relatou Tiago.

Os ônibus em miniatura permitem uma verdadeira viagem no tempo | Foto: Arquivo pessoal

Cada miniatura custa R$ 30 e até acontece um desconto, dependendo do cliente e do volume da encomenda. Duas peças juntas chegam a custar R$ 50. Um exemplar dura de cinco a seis dias para confeccionar.

O trabalho do artista não é reconhecido apenas por manauaras. Um comprador em especial fez com que o trabalho de Thiago viajasse para o Centro-Oeste do Brasil. “Teve um soldado que veio de Brasília e passou uma temporada em Manaus. Ele viu os anúncios nas redes sociais e encomendou dois ônibus, um para ele e outro era para o comandante”, disse orgulhoso.

O artista consegue confeccionar diferentes modelos | Foto: Arquivo pessoal

Tiago afirma que muitos amigos pedem as peças, muitos deles que tem histórias relacionadas com o veículo como motoristas, cobradores ou até passageiros comuns que relembram os antigos modelos do meio de transporte mais comum na cidade de Manaus.

A produção aumentou tanto que hoje conta com a ajuda da namorada e da cunhada para manter as entregas em dia. O que antes durava seis dias, baixou para três dias até a entrega do produto pronto.

“Eu consigo fazer todos os tipos e modelos de ônibus, basta o cliente mostrar uma foto ou dizer qual é que vamos confeccionar. Eu já tive encomenda de 15 ônibus de um só cliente, foi daí que vi que o negócio daria certo se eu me dedicasse”, disse o artista amazonense.

As peças são vendidas a partir de R$ 30 | Foto: Arquivo pessoal

Com o modelo do ônibus pronto, Tiago leva o projeto ser impresso em uma gráfica. Com a impressão pronta, leva o material para casa e com seu talento faz as devidas finalizações. As obras são uma verdadeira volta no tempo e pode ser usada tanto como objeto de coleção quanto de decoração.

Quem gostou das miniaturas e quiser encomendar basta entrar em contato com Thiago pelo número (92) 98852-1129

