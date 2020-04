Lives musicais misturam entretenimento com solidariedade no Brasil

As live ganharam o gosto dos fãs na quarentena | Foto: Reprodução

Manaus - As apresentações ao vivo, feitas a partir de casa por artistas do Brasil e do mundo, são uma opção de entretenimento e conscientização para o público que está em quarentena, seguindo orientação dos órgãos públicos de saúde para o combate à pandemia do Coronavírus.

O objetivo de todos é colaborar para amenizar os efeitos do distanciamento social, criando momentos mais leves, divertidos e informativos. Além de transformar os eventos em plataformas capazes de angariar fundos e doações para ajudar a quem precisa.

Vários artistas iniciaram o movimento utilizando as redes sociais para estas apresentações, mas em função das audiências simultâneas gigantescas, em um momento em que as redes de banda larga operam sob uma demanda muito acima do normal, a transmissão para a TV é uma necessidade. Além de afetar a qualidade artística das performances, a saturação das redes de banda larga pode colocar em risco atividades essenciais da sociedade que precisam do serviço para serem realizadas nesse momento, como contatos do médico com o hospital, ou as atividades de segurança pública.

Diante do cenário e com propósito de ajudar a maximizar o alcance das Lives, a Claro passou a trabalhar intensamente junto aos canais de TV por Assinatura e junto às produções dos artistas. A live “Na Garagem”, de Jorge & Matheus, foi a primeira a ser transmitida pela TV na Claro, no sábado dia 11/4, em uma parceria com a produtora DC Set, a gravadora Som Livre e o canal Like.

No domingo de Páscoa, Michel Teló levou o seu “Unidos pela Música”, um evento especial para a data, com uma mensagem de esperança e união, em nova parceria entre Claro, a Som Livre, o canal BIS e UOL / Pagseguro.

O evento One World Together at Home foi mais um marco, com artistas consagrados de todo mundo apresentando performances a partir de suas casas, com mensagens de conscientização para os cuidados e para a necessidade de todos ajudarem para vencermos juntos o Coronavírus.

Essa transmissão contou com transmissão completa do Multishow, TV Globo e Globoplay, além de distribuição em todas as plataformas digitais e também em todos as operadoras de TV por Assinatura, que se uniram para divulgar e levar o sinal do Multishow e também através de seus canais de serviço, dentro do movimento conjunto #FiqueBemFiqueEmCasa.

Ainda no sábado, a Claro ofereceu apoio técnico e divulgação para a transmissão da live de Fernando & Sorocaba através da Rede Record. Nesta segunda-feira (20), às 20h, é a vez de “Amigos”, uma parceria de grande sucesso que reúne Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé di Camargo & Luciano. A produção é da Villa Mix Em Casa e o evento será transmitido na TV pelo canal BIS e novamente nos canais de serviço das principais operadoras de TV por Assinatura.

Além de oferecer entretenimento como uma medida de apoio ao isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde, as Lives também são uma oportunidade de arrecadar fundos para ações que beneficiam os segmentos mais afetados da população pela pandemia do coronavírus e os efeitos colaterais das medidas de controle na atividade econômica do país.

O Instituto Claro, em apoio ao UNICEF e a Mães da Favela, iniciativa da CUFA (Central Única das Favelas), vem disponibilizando nos canais de comunicação do cliente e nas suas iniciativas de voluntariado a possibilidade de fazer doações direcionadas a estes órgãos. Com o auxílio de um código QR exibido na tela da TV, também é possível fazer doações pelo celular. Mas é sempre importante verificar se os canais oficiais estão sendo utilizados para divulgar o QR Code, pois perfis falsos no Youtube vêm tentando fraudar essas iniciativas na internet.

As instituições também foram apoiadas na Live Jorge & Mateus (a organização apoiada foi Mães de Favela) e na Live Michel Teló (apoiou o Unicef Brasil), transmitidas ao vivo no Canal do Cliente da Claro TV, em todas as plataformas (cabo, fibra e satélite).

*Com informações da assessoria