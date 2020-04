Saxofonista da Amazonas Band, Aécio Bezerra, morre em Manaus

Aécio Bezerra fazia parte da Amazonas Band desde 2012 | Foto: Divulgação

Manaus - A cultura amazonense sofreu mais uma perda. O saxofonista da orquestra Amazonas Band Aecio da Silva Bezerra, de 51 anos, morreu, na manhã desta terça-feira (21), no Hospital Adventista, em Manaus.

Em julho de 2019, Aecio foi diagnosticado com fibrose pulmonar e estava internado desde dezembro para tratamento da doença.

Aecio era multi-instrumentista (tocava saxofone, clarineta e flautim) e também arranjador. Natural de Arcoverde (PE), chegou em Manaus há 34 anos. Fazia parte da Amazonas Band desde 2012, quando participou da sétima edição do Festival Amazonas Jazz e gravou o disco “Amazonas Band convida Gilson Peranzzetta e Mauro Senise”.

Em nota, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lamentou a morte do músico e prestou solidariedade aos amigos e familiares.

“Perdemos um excelente profissional, uma pessoa dedicada à música, à família e aos amigos. Além da atuação na Amazonas Band, um dos Corpos Artísticos do Estado, Aecio fazia um trabalho com diversos artistas. Um excelente músico que o Amazonas perde nesse momento”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

A Amazonas Band também emitiu nota de pesar lamentando a morte do integrante. "Aécio era músico muito atuante no cenário musical de Manaus, acompanhando vários artistas e grupos locais com sua flauta, sax e com sua clarineta. Ele vinha lutando contra um problema pulmonar há cerca de 9 meses e aprouve a Deus chamá-lo para si no dia de hoje. Seu legado e sua musicalidade serão lembrados para sempre. Sentiremos saudades amigo", diz a nota.