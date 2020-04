Alexandre Pires canta 'Vermelho' em homenagem ao Amazonas em live

A live de Alexandre Pires aconteceu no último sábado (18) e foi sucesso | Foto: Divulgação

O cantor Alexandre Pires, um dos mais renomados nomes do pagode nacional, homenageou o Amazonas ao cantar a toada 'Vermelho", do compositor amazonense Chico da Silva, durante a live solidária, realizada no último sábado (18). A #LiveDoNêgoVéio aconteceu na cidade natal do artista, Uberlândia (MG) e arrecadou mais de 300 toneladas de alimentos.

"Quero mandar um abraço para o povo do Amazonas. Um beijo no coração de vocês. Sabemos que a situação aí não é fácil, não é verdade? E está nas mãos de Deus. Descansa nele, descansa em Jesus. Quero fazer uma homenagem para vocês", disse cantando "Vermelho", em seguida. A toada "Vermelho" é uma das mais conhecidas do boi Garantindo.

Fãs do Festival Folclórico de Parintins, que acontece sempre no fim do mês de junho, mas este ano segue sem data definida, por conta da pandemia do coronavírus, que cresce no Amazonas, gostaram da homenagem de Alexandre Pires.

"Foi lindo, principalmente nesse momento que vivemos. O Festival de Parintins é algo mágico e este ano segue incerto. Vermelho é um hino do Garantido e ouvi-lo em outras vozes é ouvir todo o festival sendo divulgado", disse a vendedora Mayara Coelho, de 26 anos.

Além da toada, Alexandre Pires, assim como no show "Baile do Nêgo Veio", que passou por Manaus no ano passado, cantou vários sucessos dos 90, seus e do SPC, além de artistas como Leonardo, Buchecha, Beto Barbosa e fez outras duas homenagens especiais: a Roberto Carlos, cantando "Detalhes" e à Alcione, com "Estranha Loucura".

Além das empresas doadoras, o show on-line contou com a participação de alguns artistas e muitos jogadores de futebol. Neymar Jr. fez duas chamadas de vídeos com Alexandre e pediu duas musicas diferentes. A primeira, "Quem é você?".

A outra pedida foi "Pacto de Felicidade". Neymar aproveitou o momento e falou de um encontro entre ele e o Alexandre, no tempo do Barcelona. Na ocasião, o cantor disse que tinha feito música que casava com o momento sentimental difícil pelo qual passava o craque passada.