Venom 2 é adiado e ganha nova data de estreia

Mais uma grande produção de 2020 foi adiada em decorrência da pandemia do novo coronavírus: Venom 2. Programada para 1º de outubro de 2020, a continuação de Venom agora será lançada em 24 de junho de 2021. A informação foi confirmada pelos estúdios Sony e Marvel.

O filme também ganhou um título oficial: Venom 2: Let There Be Carnage (Venom 2: Que Haja Carnificina, em tradução literal; uma referência direta ao vilão do longa).

Sobre Venom 2

Tom Hardy retorna ao papel de Eddie Brock/Venom. No longa, o simbionte enfrentará os vilões Carnificina e Shriek, vividos respectivamente por Woody Harrelson e Naomie Harris.

Há rumores de que Tom Holland pode fazer uma aparição como Homem-Aranha, mas nada está confirmado ainda. O primeiro filme arrecadou US$ 851 milhões na bilheteria mundial.