Mari é a 16ª eliminada do BBB20, com 54,16% dos votos

Mari teve 54,16% dos votos | Foto: Divulgação

Mari foi a 16ª eliminada do Big Brother Brasil 20, com 54,16% dos votos, no paredão desta terça-feira (21). Manu recebeu 41,26% e Babu recebeu 4,58%.

Depois de encerrar a votação do Paredão entre Babu, Manu e Mari, Tiago Leifert entra em contato com os participantes do BBB20 e discursa: "Hoje, alguém vai sair porque tem que sair. Porque é o formato do jogo, porque é assim que funciona o Big Brother Brasil, porque um dia essa temporada precisa acabar".



Na sequência, o apresentador afirma: "Vocês passaram por tanta coisa. Tem uma palavrinha que ficou muito famosa ultimamente. Que é a tal da resiliência. A Mari foi a figura central do Big Bang dessa temporada. Babu, está aí, está firme. Manoela, Quarto Branco, treta com Victor Hugo, treta com Prior (Felipe)... E a treta interna também". Em seguida, Leifert anuncia: "Em vez de dizer se você tinha que ter jogado mais ou menos, queria deixar com vocês como você será lembrada aqui no Big Brother Brasil".

A influenciadora foi abraçada e aplaudida pelos colegas de confinamento.. "Meu Deus... Eu não quero sair. Gente, obrigada por tudo. Fiquem com Deus", declara Mari.