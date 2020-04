Teatro Amazonas recebe doações para famílias necessitadas em Manaus

| Foto: Michael Dantas/SEC

MANAUS (AM) - O Teatro Amazonas, em Manaus, está com as portas abertas para receber doações de empresas do setor privado e voluntários individuais destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade assistidas pelo Governo do Amazonas.



As entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no sistema de drive-thru (retirada das doações sem que seja preciso sair do carro), para minimizar o contato com os doadores.

Segundo Marcos Apolo Muniz, titular da pasta de Cultura e Economia Criativa, são arrecadados produtos de limpeza e higiene, colchões, roupas, alimentos e eletroeletrônicos.

Centro de Manaus onde se localiza o Teatro Amazonas | Foto: Michael Dantas/SEC

Ele explica que a ação faz parte da campanha “Amazonas Solidário”. “Recebemos também doações que vêm das lives solidárias realizadas por diferentes segmentos e são direcionadas aos artistas”, afirma o secretário. “Seguimos em busca de parcerias para ajudar quem mais precisa neste momento de pandemia”.

O Estado disponibiliza mais dois pontos de arrecadação, na sede da Seas, localizada na avenida Darcy Vargas, 77, Chapada; e no núcleo da Pessoa com Deficiência da Sejusc, na rua Salvador, 456, Adrianópolis.

No caso de doações em grande quantidade, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa atende das 8h às 20h, por meio dos números (92) 3232-5555 e 99177-6442 (WhatsApp) e do e-mail [email protected]

Praça São Sebastião, localizada no centro de Manaus | Foto: Michael Dantas/SEC

Mapeamento

Para identificar o perfil e a situação dos artistas, produtores culturais, técnicos e demais profissionais criativos do estado diante das medidas de combate ao novo coronavírus (Covid-19), um mapeamento é realizado para traçar o cenário atual da cadeia produtiva e nortear as ações emergenciais no período de isolamento social.

Com base nesse levantamento, o órgão já doou 150 cestas básicas no dia 3 de abril, 210 peixes, acompanhados de frutas, legumes e verduras na quinta-feira Santa (09/04) e mais 140 cestas básicas, adquiridas com a contribuição das empresas Braga Veículos, Dantas Transportes e Bemol, no dia 17 de abril.

Para participar do mapeamento, basta responder a um formulário disponível no Portal da Cultura: www.cultura.am.gov.br e preencher o cadastro com dados socioeconômicos, além de específicos, como segmento do qual faz parte, frequência com que realiza as atividades e tempo de atuação na área.

Coronavírus | Foto: Ministério da Saúde

* Com informações da assessoria