Ex-vocalista da Banda Calypso, Joelma cantará sucessos em live

"Acelerou, acelerou, acelerou meu coração!" A cantora e empresária paraense Joelma irá realizar uma live solidária, nesta quarta-feira (22), às 20h, por meio do seu canal oficial do YouTube. A cantora, que é sucesso em todo o Brasil, prometeu cantar os maiores sucessos da carreira solo e da banda Calypso, como ''A Lua me Traiu'', ''Anjo'' e ''Dançando Calypso''.

Em mais de duas décadas atuando como cantora, Joelma conquistou uma carreira concreta, sendo considerada uma das artistas mais populares da música brasileira. Na transmissão ao vivo, a ex-vocalista da banda Calypso pretende arrecadar cestas básicas para ajudar instituições em todo o país, principalmente no Pará.

Por meio das redes sociais, Joelma mostrou um vídeo ensaiando para a apresentação e promoveu enquetes para definir o repertório que será cantado na casa da artista. Mas a live não será só música: como faz nos shows, Joelma garante que também irá dançar muito.

Seguindo instruções da Organização Mundial da Saúde (OMS), a live terá equipe reduzida e músicas diversas, para cantar, dançar e relembrar sucessos da cantora.