Gusttavo Lima planeja live surpresa para 'atrapalhar' final do BBB 20

E a confusão só aumenta. Que a relação de Gusttavo Lima com a Globo não é das melhores, não é novidade. Mas o cantor pode aumentar ainda mais essa 'indisposição'. O sertanejo, que realizou duas das lives mais bombadas das redes sociais em tempos de quarentena, uma no dia 28 de março e a segunda no dia 11 de abril, mudou de ideia quanto ao fato de não realizar mais apresentações do tipo.

Sim. Após se envolver em uma confusão com o Conar por consumo de bebida e propaganda de cerveja durante o show virtual, o cantor havia resolvido não fazer mais lives.

Mas ele agora deve não só fazer mais shows do tipo, como também pode virar uma grande pedra no sapato da Globo. Gusttavo Lima, juntamente com outros cantores famosos, está criando um aplicativo próprio para que assim possam fazer as suas lives sem ter que seguir e depender de nenhuma plataforma existente.

Não bastasse isso, fãs e famosos saíram em defesa do sertanejo e começaram uma campanha para que o mesmo volte a fazer lives, e que começe justamente no dia 27 de abril, data da final do Big Brother Brasil 20.

Instigando a galera, Gusttavo postou uma foto em seu perfil no Instagram e na legenda perguntou aos seguidores : "O que vocês querem? Responda-me"

A foto teve já cerca de 200 mil comentário (isso mesmo, 200 mil) de pessoas pedindo uma live no dia 27 de abril, na mesma hora em que será transmitida na Globo a final do "BBB20".

O sertanejo e a emissora se estranham há tempos e a situação ficou mais tensa quando ele trocou de gravador: deixou a Som Livre e foi para a Sony.

Lucas Lucco, Thiago Brava e Neto são alguns dos famosos que reforçaram o pedido para o cantor, que ainda não respondeu oficialmente, mas disse que tinha entendido do 'pedido'.

Fontes disseram ao KTV que o Gusttavo Lima pode acabar mesmo fazendo uma live 'surpresa' para bater de frente com o 'BBB' e que estaria analisando em qual plataforma exibiria o tal show.

Oficialmente, o sertanejo respondeu que 'a princípio' não tem live prevista para a data. Vamos aguardar para ver!

*Com informações do site R7.com