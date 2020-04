Há 11 anos a banda McFly se apresentava em Manaus; lembra?

Manaus – No dia 21 de maio de 2009, Tom Fletcher, Danny Jones, Dougie Poynter e Harry Judd, integrantes do McFly, aterrissavam, às 12h30, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Aos gritos, milhares de fãs aguardavam a banda desembarcar, na esperança de conseguir uma foto e autógrafo.

No entanto, o público que se formava na saída do aeroporto foi frustrado, após o grupo ser conduzido pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) até o subsolo do local, onde um carro os aguardava. Durante a estadia em Manaus, a banda ficou hospedada no Novotel, situado no bairro Distrito Industrial I, Zona Sul da cidade, que também recebeu uma comitiva de cartazes com palavras de carinho na frente do local, em maioria de adolescentes.

No mesmo dia, eles realizaram a primeira e, até então, única apresentação na capital amazonense. O show, realizado pela Fábrica de Eventos, em parceria com o EM TEMPO, aconteceu no Studio 5, às 21h. Em 1h15, o público cantou junto com os ídolos os sucessos ‘’One For The Radio’’ e ‘’Do Ya’’.

Amor adolescente

O show realizado em Manaus não agradou somente os fãs de carteirinha, mas promoveu o encanto em novos admiradores, como com Indiara Bessa, de 26 anos. A jornalista tinha 15 anos na data da apresentação e compartilha que esse foi um momento marcante.

Tom Fletcher, Danny Jones, Dougie Poynter e Harry Judd | Foto: Divulgação

“Eu conhecia as músicas, mas ainda não era fã. Fui ao show em 2009 com uma amiga que gostava bastante de McFly, e lá surgiu meu amor adolescente’’, conta.

Após a performance, Indiara passou a apreciar de perto o grupo. Comprou CDs, revistas, acompanhou as músicas, shows, tudo que fosse publicado sobre McFly, e brinca que se tornou uma ‘’adolescente fanática’’.

Indiara relembra ainda que a banda foi um refúgio para a jovem. “Na época, minha mãe foi diagnosticada com câncer e foi um momento muito difícil para nós. As músicas eram uma válvula de escape para mim, até minha mãe entrou nessa comigo’’.

O grupo se tornou maior para Indiara após o falecimento da mãe, no ano seguinte. A fã explica que mergulhou no mundo de McFly como forma de suporte, e seguiu com o amor pela banda anos a fio. Viajou para o show do grupo em 2011, no Rio de Janeiro, e teve a oportunidade de conhecer os integrantes de perto. “Consegui participar do Meet&Greet, e fiquei 12 horas na fila por esse momento, mas valeu a pena’’, afirma Indiara.

Em 2014, a jovem realizou um intercâmbio em Londres, onde participou de dois shows do grupo. “O intercâmbio já estava marcado quando eles anunciaram a turnê na Inglaterra, então foi felicidade em dobro’’.

Na expectativa para outro show no Brasil, Indiara recorda ainda situações inusitadas enquanto adolescente, como comprar ingresso escondida e viajar sozinha para uma apresentação do McFly.

“Hoje eu ainda gosto muito deles, pelo que eles representaram para mim e para minha relação nos últimos momentos com a minha mãe’’.

Mc Fly surgiu em Londres, no Reino Unido | Foto: Divulgação

Biografia

Com Tom Fletcher e Danny Jones no vocal e na guitarra Danny Jones, Harry Judd na bateria e Dougie Poynter no baixo, McFly surgiu em 2003 em Londres, Reino Unido, no gênero pop/rock, e estourou na Inglaterra em 2004.

Desde que lançaram o single de estreia, Five Colours In Her Hair, o McFly chegou ao sucesso alcançando o topo das paradas de álbum e singles britânicas. O líder da banda, Tom Fletcher, fez história ao compor 10 músicas que foram ao topo da parada britânica de singles, antes mesmo de completar 21 anos.

A discografia da banda conta com quatro álbuns de estúdio: Room on the 3rd Floor (2004), Wonderland (2005), Motion in the Ocean (2006) e Radio:Active (2008).