KLB: o trio pop que explodiu nos anos 2000

Manaus - “Vida, devolva minhas fantasias. Meus sonhos de viver a vida. Devolva-me o ar”. Com certeza você lembra dessa música. O sucesso é de KLB. A boy band brasileira estourou nos anos 2000 e permanece no coração e na memória dos amazonenses até hoje, que relembram com saudosismo cada momento do trio.

Formado pelos irmãos Kiko, Leandro e Bruno, o grupo foi criado em São Paulo, no ano de 1990. A banda recebeu os nomes “Neon’’ e “The Fenders’’ antes de se intitular KLB. O trio atingiu sucesso nos anos 2000, com o primeiro álbum autointitulado, e vendeu em torno de 10 milhões de discos. Fãs amazonenses relembram o sucesso do grupo.

A professora Márcia Gomes conta que conheceu o grupo por meio do rádio, e se apaixonou de primeira. “A música ‘A Dor Desse Amor’ estava no auge, e quando tocava eu gostava muito, pois me lembrava o timbre e o estilo do grupo Bee Gees’’, relembra a professora.

Pela afinidade, o KLB chegou, inclusive, a regravar duas músicas do grupo Bee Gees para o primeiro CD demo: “Words” e “I Can’t See Nobody”.

“Procurei saber mais sobre as canções, ‘Anjo’, ‘Por Que Tem Que Ser Assim’, e, a cada música, eu me encantava mais’’. Sucesso do momento, KLB se destacou, principalmente, entre o público jovem feminino. “O primeiro CD deles eu ouvi emprestado de uma amiga e, logo, me tornei fã’’, revela Márcia.

Auge do KLB foi nos anos 2000 | Foto: Divulgação

O grupo já realizou apresentações em Manaus, e, como fã de carteirinha, Márcia não perdeu a oportunidade. “Fui ao show com um grupo de amigos, inclusive casais. No meio da apresentação, o Kiko perguntou quem estava solteira, e uma amiga que estava com o namorado gritou que estava, para chamar atenção do cantor, o que rendeu briga depois’’, relembra a professora, animada.

“Quando o show terminou, fomos ao aeroporto tentar uma foto ou autógrafo. Conseguimos ver eles, e ficamos aos gritos, mas infelizmente não pegamos autógrafo’’, lembra Márcia.

Retorno

O sucesso dos anos 2000 revelou, em entrevista ao programa Ritmo Brasil, da RedeTV, sobre um possível retorno do KLB. “Está rolando um falatório e eu adoraria. É o sonho da minha mãe e do meu pai também era. As pessoas estão vindo atrás, querendo saber, mas estamos vendo a melhor forma. Queremos fazer uma coisa legal igual ao que Sandy e Júnior fizeram”, afirmou Bruno.

No site oficial da banda é possível conferir sobre os preparativos para o retorno, planejado para 2020. Comemorando 20 anos do primeiro álbum do trio, a ideia era realizar uma turnê pelo Brasil com os sucessos ‘‘A Dor Desse Amor’’ e ‘’Minha Timidez’’.

Grupo pretende se reunir novamente para turnê nacional | Foto: Divulgação

A jornalista Andreza Miller, de 26 anos, compartilhou que é fã do grupo desde 8 anos, e a primeira música que ouviu foi “A Dor Desse Amor’’. “Eu comecei a cantar as músicas no karaokê e fui atrás da história dos rapazes. Pedi para minha mãe comprar os CDs e pôsteres e tinha vários na parede do meu quarto’’.

Guardando os CDs, a jovem afirma que continua fã do grupo, e aguarda ansiosamente o retorno deles. “Fiquei muito animada quando soube da volta, estava esperando há muitos anos. Gostaria de participar do show se vier para Manaus’’.

Transmissão ao vivo

Através das redes sociais, o trio voltou e realizou uma live no dia 10 de abril que reuniu milhares de fãs on-line e “quebrou a internet”. O ‘’KLB Ao Vivo’’ contou apenas com a presença dos irmãos que cantaram os maiores sucessos.