Live 'Esquenta Cabaré' será gravada em Manaus para arrecadar doações

Manaus – Na próxima sexta-feira (1º), às 17h, os cantores acreanos Faé e Junior Souza se reúnem para transmitir a live solidária ‘’Esquenta Cabaré’’, que antecede a live ‘’Cabaré’’ dos cantores Leonardo e Eduardo Costa, que acontece na mesta data, porém às 20h (horário de Brasília). A performance será transmitida pelas redes sociais do cantor Faé.

A live solidária será realizada por equipe técnica profissional de áudio e vídeo, além de banda com teclado, bateria, guitarra, baixo e violão, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Faé e Junior Souza fazem parte do cenário musical amazonense, residindo na capital, onde será realizada a live.

Uma das surpresas da transmissão é o sorteio que será realizado entre expectadores: Um dos patrocinadores dos cantores irá doar uma bolsa de estudo em um curso da LeaNorte Educação. O sorteio será realizado ao vivo e as instruções para participar serão divulgadas na live.

O ‘’Esquenta Cabaré’’ tem o objetivo de promover o trabalho dos músicos locais e arrecadar alimentos e itens básicos em prol das famílias afetadas pela paralisação no Amazonas. Todas as doações serão destinadas para profissionais de entretenimento e famílias necessitadas.