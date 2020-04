'Chora não, coleguinha': nesta sexta tem live de Simone e Simaria

A live será pelo YouTube, a partir das 20h | Foto: Divulgação

Atendo um pedido dos fãs, Simone e Simaria fazem uma live, a partir das 20h desta sexta-feira (24), no canal oficial da dupla da YouTube. O show online das irmãs será transmitido diretamente da casa de Simaria e vai recordar os sucessos do projeto "Bar das Coleguinhas".

Durante a live, a dupla quer arrecadar doações para ajudar no combate à covid-19. "Nosso intuito nessa live é poder ajudar quem está precisando por meio de doações e, também, poder levar alegria para dentro de casa, já que não está sendo fácil para ninguém este momento. Mas, acreditamos que com música tudo fica mais leve. Faremos de todo coração para que as pessoas sejam tocadas pela nossa música e se sintam felizes em ver a gente cantar de dentro de suas casas."

Vários artistas já realizaram lives solidárias e algumas ainda serão feitas. Muitas instituições, inclusive no Amazonas, foram beneficiadas com os mantimentos arrecadados durante os shows on-line dos artistas.