Rolling Stones lançam música inédita terminada na quarentena

O grupo inglês The Rolling Stones | Foto: Divulgação

Uma das grandes atrações do festival de lives “One World: Together at Home”, no último dia 18, o grupo inglês Rolling Stones lançou na quinta-feira (23), no streaming e no download, a sua música da quarentena: “Living in a ghost town”, que foi, segundo eles, “criada e gravada em Los Angeles, Londres e no isolamento”.

Um blues com balanço de funk e muito ô-ô-ô, na linha do sucesso “Miss you”, a canção de Mick Jagger e Keith Richards fala de um fantasma, vivendo em uma cidade fantasma. “A vida era tão bonita e agora tivemos todos que ir para a quarentena”, canta Jagger.

O vocalista contou a história da música, em um comunicado: "Os Stones estavam no estúdio gravando material novo antes da quarentena e havia uma música que pensávamos que ressoaria nos tempos em que estamos vivendo agora. Trabalhamos isoladamente. E aqui está — chama-se 'Living in a ghost town' — espero que vocês gostem.” Keith Richards acrescentou: "Começamos a trabalhar nessa faixa há mais de um ano em Los Angeles, para um novo álbum, que era uma coisa em andamento, então tudo aconteceu. Mick e eu decidimos que este realmente precisávamos terminá-la logo. Então aqui está."

"Living in ghost town" contou com as participações de Mick Jagger (vocal, gaita e guitarra), Keith Richards (guitarra e vocal), Charlie Watts (bateria), Ronnie Wood (guitarra e vocal), mais os músicos de apoio da banda Darryl Jones (baixo) e Matt Clifford (teclados, trompa, saxofone e flugelhorn).

Em março, diante do avanço da pandemia de coronavírus, a banda cancelou datas da turnê de verão "No filter", que passaria por 15 cidades dos Estados Unidos, entre os dias 8 de maio e 9 de julho. Ano passado, shows da banda tiveram que ser remarcados porque Jagger teve que passar por uma cirurgia no coração.