Alicia Keys dedica música a trabalhadores que enfrentam pandemia

Alicia Keys em imagem que acompanha a faixa "Good Job" | Foto: Divulgação

A cantora Alicia Keys, ao lançar uma das músicas que estará em seu próximo disco, fez uma dedicatória a trabalhadores que não podem parar durante a pandemia do coronavírus. "Se você está na linha de frente dos hospitais, equilibrando trabalho, aulas dentro de casa, entregando correspondências, pacotes ou alimentos ou enfrentando outras dificuldades pessoais por causa da Covid-19, eu reconheço", diz Keys em comunicado. “Você é visto, amado e profundamente apreciado”, completa.

A faixa se chama “Good Job” (bom trabalho) e estará no disco “Alicia”, que era previsto para maio, mas foi adiado pela quarentena. A nova previsão não foi divulgada. Ouça abaixo.

| Autor:

A balada, marcada pelo piano e pela voz característicos da artista, foi escrita antes da pandemia. A composição foi feita no ano passado em parceria com o seu marido, o produtor Swizz Beatz, e com The Dream e Avery Chambliss, mas a mensagem cabe bem para os tempos atuais.

“Você está fazendo um bom trabalho”, diz o refrão. “Não desanime, o mundo precisa de você agora. Saiba que você é importante”, continua a letra, pensada originalmente para homenagear heróis anônimos que passaram pela vida de Alicia.

A cantora foi uma das que participaram da live One World: Together at Home, que reuniu alguns dos maiores nomes da música na último sábado (18).