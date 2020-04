Agenda cultural do Amazonas conta com sucessos de forró e boi-bumbá

Terá forró, boi-bumbá, rap, música eletrônica e funk | Foto: divulgação

Manaus – O fim de semana será agitado no cenário cultural amazonense com apresentações de forró, boi-bumbá, bate-papo sobre música e lives ecléticas de rap, música eletrônica e funk.

Um dos destaques é a apresentação de David Assayag em tributo ao Arlindo Júnior, em um especial que irá reunir 42 das toadas mais famosas do período em que o Pop da Selva atuou no Festival Folclórico de Parintins. ''A live será uma viagem no tempo com os sucessos de Arlindo Júnior, além de uma merecida homenagem'', conta David Assayag.

Outra menção honrosa é para a banda "Os 3 da Paraíba’’, que promete muito forró e um repertório que resgatará antigos sucessos de Luiz Gonzaga, Os três do Nordeste, Falamansa, Dorgival Dantas, Trio Nordestino, além de sua músicas autorais do novo disco, tendo como chefe do primeiro CD “Forró em Família”, Letra de Walter Paraíba com a arranjo de Joaci Pitote.

"Uma viagem pela música nordestina, e através da nossa música, mostrarmos nossas influências e a história da nossa família na música, arrumar o sofá da sala pra curtir bastante com a gente!", adianta Pitote, músico e cofundador da banda.

Confira a agenda completa deste fim de semana:

Sábado (25)

16h – Grupo Kboclos realiza a “Live da Solidariedade” com muitas toadas de Caprichoso e Garantido. O intuito, segundo o grupo, é levar alegria e descontração ao público nesse momento de distanciamento social. A transmissão será realizada pelo YouTube @Grupo Kboclos.

16h – Os DJs Roger Corrêa, Ramon Pereira, Sanderson Bruno, Sandro Souza e Alexandre Almeida se uniram na “Live em Casa”. Cada um fará uma sequência de 1 hora de duração, tocando diversos gêneros, entre eles funk, música eletrônica e flashback. A live também contará com sorteios de brindes e será transmitida pelo Youtube e pelo Instagram @power_music_djs_entertainment.

18h – PA Chaves faz a live “#PréAlvorada” para a galera Vermelha e Branca. O show contará com a participação de João Paulo Faria e faz um esquenta para o tradicional evento do Boi Garantido. Transmissão no Facebook (/pauloandre.chaves.1) e no YouTube (TV Garantido).

20h – Forró em Família com a banda Os 3 a Paraíba pelo canal oficial do Youtube .

20h – O cantor Frankinho, vocalista da banda Xote com Pimenta, fará um show acústico, direto de casa, para incentivar o público a manter o isolamento social, sem perder a alegria. No repertório, muito forró, sertanejo e pagode. Transmissão pelo Facebook (Fk Frankinho Xcp).

21h - "Cor da Alma" com o rapper Ian Lecter será transmitido pelo Instagram @ian.lecter.



Domingo (26)

11h – O Movimento Marujada realiza mais uma edição do “Bar do Boi em Casa”, com artistas do Boi Caprichoso. Neste domingo, as atrações são Banda Canto Parintins, direto da Ilha Tupinambarana (11h), Paulinho Viana e Banda Movimento Caprichoso (12h10) e, a partir das 13h15, David Assayag, fazendo um especial em tributo ao Arlindo Jr. A transmissão será pelo perfil de cada artista no Facebook (/canto.parintins) e (/paulinhovianacaprichoso) e no YouTube (David Assayag Oficial).

15h – Apresentação e bate papo sobre música com a cantora Bel Martine e o cantor Fernando Carmim pelo Instagram @belmartinee

19h – ‘’Luso Mix’’ com o cantor e compositor Luso Neto e o músico Fernando Mangabeira através do Instagram @cantorluso