Live da cantora Ludmilla ocorre hoje (24) com lançamento de novo álbum

Manaus - A cantora Ludmilla lança nesta sexta-feira (24), o seu novo álbum de pagode durante a sua live que acontece às 18h (17h no horário de Manaus) no canal da cantora no Youtube. Além do lançamento, a data é especial porque a cantora carioca comemora 25 anos hoje e nada melhor do que comemorar com os fãs, mesmo que a distância.

A transmissão também será feita no canal Multishow às 20h. Em sua conta no Instagram, a cantora explicou o motivo da live acontecer no dia do seu aniversário.

"Como não vai ter aquela festa assim, vai ter a nossa festa virtual, porque eu vou comemorar com todos vocês", falou a cantora.

O novo álbum tem seis músicas, quatro são inéditas e duas são regravações, "Te Amar Demais" e "Pôr do sol na praia", música gravada com Silva.

Ainda no Instagram, Ludmilla explicou que buscou ousar na hora de escolher o nome para o álbum, ao juntar as duas palavras para formar o título. Ela também falou que vai cantar as novas músicas e outros pagodes que gosta muito na live.

A ideia de gravar o álbum ocorreu depois da cantora vencer o Prêmio Multishow 2019. Durante a campanha nas redes sociais, Ludmilla prometeu que gravaria canções de pagode se fosse contemplada com o prêmio de "Melhor cantora". A carioca disputou a categoria com Anitta, Ivete Sangalo, Marília Mendonça e Iza e acabou levando o prêmio para casa.