1º Reality Show virtual de Djs estreia nesta sexta

Manaus – O primeiro reality show virtual de DJs do Brasil inicia o primeiro desafio nesta sexta-feira (24), às 21h, e movimentou as redes com o anúncio dos participantes do programa. Promovido pela boate amazonense Sound Club, em parceria com a Mangarataia Agência Criativa, o The Sound Reality é exibido através das redes sociais e a competição é totalmente virtual, reunindo DJs de todo o país. A duração do reality deve variar entre os meses de abril e maio.

Foram disponibilizados materiais de cada Dj selecionado através do site soundcloud , que estará disponível para votação. Os 10 selecionados para o programa foram os Djs Makka, Louis Santos, Havick, RPalmer, Nathalia Filgueira, Thiago Moncayo, Mastahlhofer, André After, Drikés e Madame C, que irão participar do reality sem sair de casa.

O venezuelano Dj Makka atua em Manaus e contou um pouco sobre a emoção de ter sido selecionado no programa.

‘’Acredito que será uma competição muito divertida e um desafio também para minha carreira, desde já conto com a ajuda do público para ganhar esse reality’’.

Através das redes sociais, Makka comemorou e detalhou que a disputa que envolve votações a cada etapa. ‘’O reality show é uma disputa entre DJs e envolve ter muitos votos de amigos, colegas e conhecidos para avançar. Em cada etapa, vou atualizando vocês aqui das provas que vão me passar’’.

Os participantes puderam se inscrever no programa para concorrer a mais de R$ 2 mil em prêmios para o vencedor. As regras para a inscrição exigiam que os participantes fossem maiores de 18 anos, residentes no Brasil e atuantes como DJs em caráter profissional ou amador.

O intuito do reality é movimentar o cenário eletrônico e incentivar o trabalho dos DJs, fornecendo visibilidade aos selecionados.