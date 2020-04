A quarentena veio modificar e reinventar | Foto: Divulgação

Triste essa doença, essa pandemia,

Não avisa como gato ou cachorro,

O vírus mata, mas não late nem mia;

Alguns enfermos pedem socorro...



Surgiu em Wuhan, na China,

Hoje está em qualquer esquina.

Síndrome Respiratória Aguda Grave 2,

Salve-se e cuide de nós dois...



Peço a DEUS que nos proteja,

Sei que, por nós, ELE peleja...

No mundo muitos já partiram,

Outros curados, sorriram...



Quem imaginaria viver um isolamento?

Quanto sofrimento no momento!

Não apertar a mão, abraçar ou beijar,

Confiar em DEUS e o ambiente arejar...



Atenção ao que a OMS recomenda e diz!

Evite levar as mãos a boca, olhos e nariz,

Use máscara, cuide do próximo com coração,

Água e sabão nas mãos é a solução...



Não é “resfriadinho” ou “gripezinha”,

Pode matar o vovô e a vovozinha.

Entre o Presidente e o Mandetta,

Fique em casa, viva e evite a valeta...



É atenção com sabão e driblar a depressão,

É cuidado com cidadão e usar o sabão;

Na política, com os ladrões (...),

Na internet, com os palavrões (...)



O vírus atinge pessoas de todas as idades,

Atinge as pré existentes e as comorbidades.

O nome dele é o Convid-19,

O mundo inteiro se comove...



- Antes, aproximação, hoje, distanciamento;

- Antes, aglomeração, hoje afastamento;

- Antes, locomoção, hoje acomodação;

- Antes, reunião, hoje descentralização.



USA, Itália, França, Reino Unido, Espanha,

Quem cura ganha; morre, apanha...

No Brasil, o Presidente, uma vergonha,

Diante de um povo que luta e sonha...



Prejuízos teremos na economia,

Por um vírus que mata, não late, nem mia.

Use água sanitária no chão e em todos os lados,

Com fé não temeremos nem seremos abalados...



Fazenda, chácara, sítio, casa ou apartamento;

O vírus mudou o mundo e nosso comportamento,

Com uso de máscara e assepsia das mãos,

Cuidar uns dos outros, somos todos irmãos...



A quarentena veio modificar e reinventar;

A internet, unir, reunir, contentar e orientar.

Os planos devem ser respaldados pelo Altíssimo,

E o homem não tem o controle por mais riquíssimo...



O ar gratuito pelo qual não se paga,

Faltou em pulmões por essa praga,

Sendo preciso respiradores e entubar

Por causa do vírus que veio perturbar...



Temos a noção de pássaros engaiolados,

Que antes voam leve como a paina no ar,

O valor da reunião familiar e de andar colados,

Outrora podendo um ao outro amar e visitar...



Roupas, iates, veículos e jatos guardados,

Pobres ou Ricos todos resguardados,

Profissionais da saúde preocupados e equipados,

Salvando vidas e alguns sendo contaminados...



Cuidado com febre, tosse e dificuldade em respirar,

Porque não se sabe aonde o coronavírus vai parar;

Garganta inflamada, corrimento nasal, espirros ou diarreia;

Mãos ao alto em busca de JESUS CRISTO, é ótima ideia!