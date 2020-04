Chegou o grande dia: quem leva o prêmio de R$ 1, 5 milhões do BBB 20

Manu, Rafa ou Thelma? | Foto: Divulgação

Chegou o grande dia. Nesta segunda-feira (27) será anunciada a ganhadora do Big Brother Brasil 20. Manu, Rafa e Thelma disputal a preferência do público na grande final. Quem você que leve o prêmio de R$ 1, 5 milhões.

O protagonismo feminino reinou no programa e as três participantes venceram os paredões e chegaram até a final do reality. Durante toda a edição foram levantadas discussões sobre racismo e machismo.

Um dos grandes destaques foi quando a médica Marcela e a advogada Gizelly Bicalho descobriram um plano dos homens para seduzir as participantes famosas que eram comprometidas.

A ideia era fazê-las “se queimar” com a audiência. Isso, logo nas primeiras semanas, fez com que as mulheres - que assumiam um discurso feminista - fossem alçadas a uma categoria de “fadas sensatas”.

Como em outras edições, também houve pelo menos dois participantes acusados de assédio lá dentro - o ginasta Petrix Barbosa e o hipnólogo Pyong Lee.

Outras finais só de mulheres

Está não é a primeira vez que uma final do programa é formada apenas por mulheres. Em 2014, as paulistas Angela, Clara e Vanessa formam a primeira final feminina do programa. No BBB 16, duas mulheres chegaram a final do programa, que terminou com a vitória de Munik sobre Maria Claúdia. Na edição de 2017, a estudante Emilly venceu o embate contra as sisters Vivian e Ieda.