Foo Fighters e The National confirmados para o Rock in Rio Lisboa 2021

Rock In Rio Lisboa estava programado para acontecer este ano, mas foi adiado para 2021 | Foto: Divulgação

O Rock in Rio Lisboa acaba de confirmar Foo Fighters, The National e Liam Gallagher para a edição de 2021, mantendo-se assim o lineup inicialmente previsto para um dos dias deste ano, no Palco Mundo. As bandas se apresentam na Cidade do Rock no dia 19 de junho de 2021.

Os tão desejados Foo Fighters prometem voltar melhores que nunca, e com eles os norte-americanos The National e a estrela britânica Liam Gallagher vão proporcionar uma noite inesquecível nesta edição do festival.

Os fãs que já tinham comprado ingresso para o dia 21 de junho de 2020 (data inicialmente prevista para a atuação de Foo Fighters, The National e Liam Gallagher) terão o seu bilhete automaticamente válido para dia 19 de junho do próximo ano, não sendo necessária qualquer revalidação ou troca. O mesmo aplica-se a todos os que adquiriram passe para o primeiro fim de semana de festival, que se mantém agora válido para os dias 19 e 20 de junho de 2021.

O Rock in Rio Lisboa 2021 será realizado nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho, no Parque da Bela Vista. Serão dois fins de semana de muito entretenimento, união, sorrisos e alegria.

*Com informações da assessoria