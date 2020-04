Cannes, Berlim, Veneza e outros gigantes anunciam festival on-line

Painel na Croisette, em Cannes: festival francês, que ocorreria em maio, se junta a outras mostras em evento on-line | Foto: Eric Gaillard / Reuters

Diante do cenário incerto no calendário cinematográfico em meio à pandemia de Covid-19, o YouTube vai promover um festival de cinema on-line e gratuito, por 10 dias, reunindo 20 parceiros. O "We are one: A global film festival", segundo a "Variety", é uma iniciativa comandada pela New York's Tribeca Enterprises, que organiza o Tribeca Film Festival, de Nova York.

Projetado para acontecer de 29 de maio a 7 de junho, o festival on-line estará disponível no endereço youtube.com/weareone. A programação, ainda a ser anunciada nas próximas semanas, não contará com anúncios e terá longas e curta-metragens, documentários e painéis de debate.

Cada um dos festivais terá sua programação individual. Por enquanto estão confirmados 20 dos maiores festivais do mundo: Festival de Animação de Annecy, Festival de Berlim, Festival BFI de Londres, Festival de Cannes, Festival de Guadalajara, Festival de Macau, Festival de Jerusalém, Festival de Mumbai, Festival de Karlovy Vary, Festival de Locarno, Festival de Marrakech, Festival de Nova York, Festival de San Sebastián, Festival de Sarajevo, Festival de Sundance, Festival de Sydney, Festival de Tóquio, Festival de Toronto, Festival de Tribeca e Festival de Veneza.

Os espectadores serão convocados a fazer doações para o combate à pandemia do novo coronavírus. Segundo o YouTube e a New York's Tribeca Enterprises, o objetivo é ajudar a OMS (Organização Mundial da Saúde) e entidades beneficentes em diversas partes do mundo.

Cannes adiado, Veneza mantido

Ainda segundo a "Variery", o anúncio do festival promovido pelo YouTube não obrigatoriamente substitui o planejamento dos eventos parceiros.

O "We are one: A global film festival" chega duas semanas após Cannes suspender por tempo indeterminado sua edição em 2020. No dia 19 de março, a organização do evento havia adiado o festival para o fim de junho.

Mas com a extensão da quarentena anunciada pelo presidente Macron, os planos foram por água abaixo. No entanto, Cannes não chegou a divulgar qualquer intenção de realizar uma versão on-line de suas mostras.

Já a organização de Veneza, no começo de abril, veio a público anunciar que a edição deste ano, marcada para ocorrer entre 2 e 12 de setembro, estava mantida. Antes disso, o Festival de Toronto, também agendado para setembro, já havia divulgado a suspensão de sua programação e que estaria buscando "soluções virtuais".