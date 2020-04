Veja 50 filmes franceses de graça em plataforma de streaming

Um dos filmes é Através do Fogo | Foto: Divulgação

Uma seleção de 50 filmes que integraram quase todas as edições do Festival Varilux de Cinema Francês para assistir em casa. E o que é melhor: de graça e durante quatro meses! Esse é o presente que a Embaixada da França, a Essilor/Varilux, patrocinadora master do festival, a produtora Bonfilm e a Looke, plataforma brasileira de streaming, oferecem para os amantes da filmografia francesa: Festival Varilux Em Casa.



"Neste momento, em que a indicação é o isolamento social por conta da pandemia e que muitas pessoas devem enfrentar problemas financeiros, queremos ser solidários e propor uma programação de qualidade para entreter e ajudar a passar os dias de quarentena", dizem Emmanuelle e Christian Boudier, organizadores do Festival.

O Festival Varilux Em Casa não substitui o Festival Varilux de Cinema Francês nas salas de cinema. Os organizadores esperam poder anunciar as novas datas em breve, para que o evento aconteça ainda em 2020.

Com legendas em português, quase todos os filmes participaram das últimas edições do Festival Varilux de Cinema Francês, evento que ocorre anualmente, em junho, de forma simultânea em mais de 80 cidades brasileiras. Tendo completado dez anos em 2019, o Varilux já exibiu cerca de 200 longas-metragens, somou mais de um milhão de espectadores e realizou cerca de 35 mil sessões.

A partir do dia 28 de abril e durante quatro meses, o público do Festival Varilux Em Casa poderá descobrir ou reencontrar sucessos de edições passadas com grandes astros franceses como Gérard Depardieu (Tour de France), Isabelle Huppert (Branca Como Neve), Catherine Deneuve (O Reencontro, A Última Loucura de Claire Darling), Jean Dujardin (O Retorno do Herói), Juliette Binoche (Quem Você Pensa que Sou, Tal Mãe, Tal Filha, Vidas Duplas), Omar Sy (Jornada da Vida, O Doutor da Felicidade), Vincent Lindon (A Aparição), Virginie Efira (Um Amor Impossível) e Marion Cotillard (Rock and Roll, por trás da fama, Um Instante de Amor).

A seleção apresenta diversidade de gêneros: comédias (Na Cama com Victoria; Amor à Segunda Vista; Finalmente Livres), dramas (Graças a Deus, de Ozon, vencedor do Urso de Prata em Berlim; A Viagem de Fanny; Através do Fogo), filmes históricos (A Revolução em Paris; O Imperador de Paris, Cyrano mon Amour) e thrillers (A Noite Devorou o Mundo; O Último Suspiro; Carnívoras). E ainda estão disponíveis seis longas de animação dublados para as crianças assistirem sozinhas ou com a família: Abril e o Mundo Extraordinário; A Raposa Má; O Menino da Floresta; Asterix e o Domínio de Deuses; Asterix e a Poção Mágica e Um Gato em Paris.

Para mergulhar nessa seleção especialmente pensada para todos os gostos e todas as idades, basta acessar o link: www.festivalvariluxemcasa.com.br e fazer um cadastro simples.

Esse presente para o público só foi possível graças à participação dos distribuidores A2 Filmes, Bonfilm, California Filmes, Looke e Mares Filmes. Raphaël Ceriez, Adido Audiovisual da Embaixada da França, agradece a participação deles na iniciativa: "No atual cenário, que é inédito, no qual as restrições impostas pela crise mantêm os cinemas fechados, nos orgulhamos de nos juntar à Essilor Brasil e aos distribuidores para compartilhar com o nosso público confinado essa seleção dos melhores filmes vistos nas últimas edições do Festival Varilux de Cinema Francês".

Guilherme Nogueira, Diretor de Marketing da Essilor/Varilux Brasil, patrocinadora master do evento nas salas de cinema e dessa edição Em Casa, comenta: “o Festival Varilux de Cinema Francês conta com um público fiel todos os anos, e poder oferecer essa opção de entretenimento gratuito para os que estão em casa é motivo de grande orgulho para a Essilor. Esperamos que, com a seleção dos melhores filmes exibidos até hoje, as pessoas experimentem bons momentos em casa e ajude a tornar os dias mais agradáveis.”

Realização Bonfilm. Patrocinadores do Festival Varilux Em Casa: Essilor/Varilux e Embaixada da França. Apoio de mídia: Adorocinema, Folha de São Paulo, Ingresso.com, Le Monde Diplomatique Brasil e Revista Piauí. Apoio cultural: Aliança Francesa Brasil e Unifrance.

OS FILMES DA PROGRAMAÇÃO

Aparição

L'Apparition

Direção: Xavier Giannoli

Com: Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumção

2018 - Drama - 2h17

Distribuição no Brasil: Mares Filmes

Sinopse: Jacques, grande repórter de um jornal francês, recebe um misterioso telefonema do Vaticano. Em um pequeno vilarejo no sudeste da França, uma jovem de 18 anos afirma ter visto a aparição da Virgem Maria. Os rumores logo se espalham, e o fenômeno toma tal dimensão que milhares de peregrinos vão se reunir no local das supostas aparições. Jacques, que não tem nada a ver com esse mundo, aceita fazer parte de uma comissão de investigação encarregada de esclarecer esses eventos.

A busca do chef Ducasse

La quête d´Alain Ducasse

Direção: Gilles de Maistre

Com: Alain Ducasse

2017 - Documentário - 1h24

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Atualmente, Alain Ducasse é o chef e mentor de culinária mais famoso no mundo. Com 23 restaurantes, 18 estrelas Michelin, ele não para de criar locais novos, construir escolas, ultrapassar as fronteiras da profissão rumo a novos horizontes, a uma gastronomia mais humanista, engajada e responsável. Alain atravessa o mundo de forma incansável, pois acredita que a culinária é um universo infinito. Ele aceitou ser acompanhado em suas atividades, durante quase dois anos, nos abrindo, assim, as portas de seu mundo em constante evolução.

A excêntrica família de Gaspard

Gaspard va au mariage

Direção: Antony Cordier

Com: Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret, Marine Foïs, Johan Heldenbergh, Guillaume Gouix

2018 - Comédia - 1h43

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Depois de ficar afastado durante anos, Gaspard, com 25 anos, se reencontra com a família após o anúncio do casamento do pai. Acompanhado de Laura, uma moça extravagante, que aceita fingir ser sua namorada durante o casamento, ele se sente pronto para pisar, novamente, no zoológico familiar e rever os animais que o viram crescer… Mas entre um pai mulherengo, um irmão sensato demais e uma bela irmã, ele não tem consciência de que está prestes a viver os últimos dias de sua infância.

Luta de classe

La lute des classes

Direção: Michel Leclerc

Elenco: Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia

2019 - 1h 43min - Comédia

Distribuição no Brasil: A2 Filmes

Sinopse: Corentin, filho de Paul e Sofia, tem um mistério: em sua escola e nos ambientes que frequenta, ele só se relaciona com crianças semelhantes a ele. Na sala de aula, essa identificação - que não se sabe qual - é o ponto que une Corentin a seus amigos. Porém, quando seus colegas se mudam de colégio, o menino passa a ser o único da classe. Qual será a sua grande singularidade, já que crianças costumam não diferenciar gênero, classe social, cor da pele ou religião?

A noite devorou o mundo

La nuit a dévoré le monde

Direção: Dominique Rocher

Com: Anders Danielsen Lie, Golshifteh Farahani, Denis Lavant

2018 - Horror - 1h34

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Ao se levantar de manhã num apartamento onde, de véspera, houve uma grande festa, Sam deve se render à evidência: ele está sozinho e mortos-vivos invadiram as ruas de Paris. Aterrorizado, ele vai ter que se proteger e se organizar para continuar a viver. Mas será que Sam é mesmo o único sobrevivente?

Adaptação do livro homônimo de Martin Page.

A raposa má

Le grand méchant renard et autres contes

Direção: Benjamin Renner, Patrick Imbert

Dublado e Legendado

2017 - Animação - 1h20

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Aqueles que pensam que o campo é um lugar calmo e tranquilo estão muito enganados. Lá, vivem animais especialmente agitados: uma raposa que pensa que é galinha, um coelho que se faz de cegonha e um pato que quer tomar o lugar de Papai Noel. Se você quiser passar férias em um lugar sossegado, não pegue esse caminho!

A revolução em Paris

Un peuple et son roi

Direção: Pierre Schoeller

Com: Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet, Louis Garrel, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky, Laurent Lafitte

2018 - 2h01 - Drama histórico

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Em 1789, sob o reinado de Luís XVI, o povo francês rebela-se contra a monarquia e exige uma transformação na sociedade baseada nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução em Paris, cruza os destinos de homens e de mulheres comuns com figuras históricas. No coração da história, há o destino do rei e o surgimento da República.

A última loucura de Claire Darling

La Dernière Folie de Claire Darling

Direção: Julie Bertuccelli

Elenco: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi

2019 - 1h 34min - Drama, Comédia

Distribuição no Brasil: A2 Filmes

Sinopse: É o primeiro dia de verão e o último de Claire Darling, ou é isso que ela pensa. Claire espalha todos os seus pertences no gramado, desde o pêndulo remanescente da história da França até a infinidade de lâmpadas Tiffany. Enquanto uma horda de curiosos e vizinhos retira essas antiguidades por alguns centavos, cada objeto ecoa a vida trágica e extravagante de Claire Darling.

A viagem de Fanny

Le voyage de Fanny

Direção: Lola Doillon

Com: Cécile de France, Léonie Souchaud, Fantine Harduin

2016 - Aventura/Drama - 1h 34min

Distribuição no Brasil: Mares Filmes

Sinopse: Com seus 12 anos, Fanny é cabeça dura! Mas é, sobretudo, uma jovem corajosa que, escondida num lar distante de seus pais, cuida das duas irmãs mais novas. Tendo que fugir precipitadamente, Fanny se coloca à frente de um grupo de 8 crianças e inicia uma perigosa viagem através da França ocupada para chegar à fronteira suíça. Entre medos, gargalhadas e encontros inesperados, o grupinho aprende o que é independência e descobre o valor da solidariedade e da amizade…

A vida de uma mulher

Une vie

Direção: Stéphane Brizé

Com: Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau

2016 - Drama - 1h 59min

Distribuição no Brasil: Mares Filmes

Sinopse: Jeanne volta para casa após completar os estudos e passa a ajudar os zelosos pais nas tarefas do campo. Certo dia o visconde Julien de Lamare aparece nas redondezas e logo conquista o coração da jovem, que, encantada, com ele se casa e vai morar. Conforme o tempo avança Julien se mostra infiel, avarento e nada companheiro, o que vai minando a alegria de viver da antes esperançosa Jeanne.

Abril e o mundo extraordinário

Avril et le monde truqué

Direção: Franck Ekinci, Christian Desmares

Com: Marion Cotillard, Philippe Katerine, Jean Rochefort

2015 - Animação/ Aventura - 1h45

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: 1941. O mundo está radicalmente diferente daquele descrito e conhecido pela História. Napoleão V reina na França, onde, assim como no resto do mundo, há 70 anos os cientistas estão desaparecendo misteriosamente. O universo francês é mergulhado numa era pré-industrial, centrada no uso do carvão, onde não há rádio, televisão, eletricidade, aviação, motor à combustão. É nesse mundo estranho que a jovem Abril parte em busca de seus pais, cientistas desaparecidos, em companhia de Darwin, seu gato falante, e de Julius, jovem vigarista das ruas. Esse trio deverá enfrentar os perigos e os mistérios desse mundo extraordinário. Quem sequestrou os cientistas no passado? Que finalidade sinistra há por trás desse desaparecimento?

Amor à segunda vista

Mon inconnue

Direção: Hugo Gélin

Com: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe

2019 - 1h58 - Comédia

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Da noite para o dia, Raphaël se vê mergulhado num mundo no qual nunca encontrou sua esposa Olivia. Como ele vai fazer para reconquistar a mulher da sua vida, que se tornou uma perfeita desconhecida?

Asterix e o domínio dos deuses

Astérix – Le Domaine des Dieux

Direção: Louis Clichy e Alexandre Astier

Com: Roger Carel, Guillaume Briat, Lorànt Deutsch, Laurent Lafitte

2014 - Animação - 1h25

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: O imperador romano Júlio César sempre quis derrotar os irredutíveis gauleses, mas jamais teve sucesso em seus planos de conquista. Até que, um dia, resolve mudar de estratégia. Ao invés de atacá-los, passa a oferecer aos gauleses os prazeres da civilização. Desta forma, Júlio César ordena a construção do Domínio dos Deuses ao redor da vila gaulesa para impressioná-los, e, assim, convencê-los a se unirem ao império romano. Só que a dupla Asterix e Obelix não está nem um pouco disposta a cooperar com os planos de César.

Asterix e o segredo da poção mágica

Astérix - Le secret de la potion magique

2018 - 1h25 - Animação - Livre

Direção: Louis Clichy e Alexandre Astier

Versão dublada e legendada

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Asterix e Obelix precisam ajudar o velho druida Panoramix a encontrar um novo guardião para a poção mágica da Gália. Durante a viagem pela região, eles devem impedir que a receita mágica caia em mãos erradas, dando início a uma inesperada aventura.

Através do fogo

Sauver ou périr

Direção: Frédéric Tellier

Com: Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani

2018 - 1h56 - Drama

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Franck é bombeiro de Paris. Ele salva pessoas, é feliz. Durante uma intervenção num incêndio, ele se sacrifica para salvar seus homens. Ao acordar num centro de tratamento de queimaduras graves, ele entende que seu rosto se derreteu nas chamas. Ele terá que reaprender a viver e aceitar a ser salvo agora.

Branca como a neve

Blanche Comme Neige

Direção: Anne Fontaine

Com: Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling

2019 - 1h 52min - Comédia

Distribuição no Brasil: A2 Filmes

Sinopse: Claire é uma bela jovem mulher que trabalha no hotel do seu falecido pai, agora administrado por sua madrasta Maud. Quando seu novo namorado se apaixona por Claire, Maud é tomada por ciúmes e decide se livrar da enteada. Assim, a garota vai parar em uma pequeno vilarejo da França, onde ela conhece sete "príncipes" que a ajudam a se libertar de sua criação restrita.

Carnívoras

Carnivores

Direção: Jérémie Renier, Yannick Renier

Com: Leïla Bekhti, Zita Hanrot, Hiam Abbass

2018 - Suspense - 1h38

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Mona sempre sonhou em ser atriz. Ao sair do Conservatório, ambiciona um futuro brilhante pela frente, mas é Sam, sua irmã mais nova, que logo se torna uma atriz famosa. Sem recursos, Mona é obrigada a morar com Sam, que, fragilizada por uma filmagem difícil, propõe que Mona se torne sua assistente. Aos poucos, Sam vai negligenciando seus papéis de atriz, de esposa e de mãe e acaba se perdendo. Mona acredita que deve se apossar dos papéis que Sam abandona.

Cyrano mon amour

Edmond

Direção: Alexis Michalik

Com: Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner

2019 - 1h49 - Comédia dramática

Distribuição no Brasil: A2 Filmes

Sinopse: Dezembro de 1897, Paris. Edmond Rostand ainda não completou 30 anos, mas já tem dois filhos e muitas angústias. Desesperado por trabalho e há dois anos sem conseguir escrever, ele propõe ao renomado ator Constant Coquelin uma nova peça, uma comédia heroica, em verso. Assim começa a escrever essa peça na qual ninguém acredita, mas por enquanto, ele só tem o título: Cyrano de Bergerac.

De carona para o amor

Tout le monde debout

Direção: Franck Dubosc

Com: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein

2018 - Comédia - 1h47

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Jocelyn, bem-sucedido homem de negócios, é um sedutor e mentiroso inveterado. Apesar de cansado de si mesmo, acaba seduzindo uma jovem bonita, fingindo ser deficiente, até o dia em que ela lhe apresenta sua irmã, que é realmente deficiente.

Filhas do sol

Les filles du soleil

Direção: Eva Husson

Com: Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot

2018 - 1h55 - Drama

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Bahar é a comandante das Filhas do Sol, um batalhão composto apenas por mulheres curdas que atua ofensivamente na guerra do Curdistão. Ela e as suas soldadas estão prestes a entrar na cidade de Gordyene, local onde Bahar foi capturada uma vez no passado. Mathilde é uma jornalista francesa que está acompanhando o batalhão durante o ataque. O encontro entre as duas mulheres, dentro do cenário caótico que as cercam, irá mudar a vida de ambas permanentemente.

Finalmente livres

En liberté

Direção: Pierre Salvadori

Com: Adèle Haenel, Pio Marmai, Audrey Tautou, Damien Bonnard

2018 - 1h47 - Comédia

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Yvonne, jovem inspetora de polícia, descobre que o marido, o capitão Santi, herói local morto em combate, não era o policial corajoso e íntegro que ela pensava, mas um verdadeiro bandido. Determinada a reparar os erros cometidos por ele, Yvonne cruza o caminho de Antoine, injustamente preso por Santi durante oito longos anos.

Gauguin - viagem ao Taiti

Gauguin - Voyage De Tahiti

Direção: Edouard Deluc

Com: Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi

2017 - Biografia/Drama - 1h41

Distribuição no Brasil: Mares Filmes

Sinopse: No ano de 1891, Gauguin se exila no Taiti. Ele quer reencontrar sua pintura livre, selvagem, longe dos códigos morais, políticos e estéticos da Europa civilizada. Ele se infiltra na selva, encarando a solidão, a pobreza, a doença. Lá, Gauguin conhece Tehura, que se tornará sua esposa e tema das suas telas mais importantes.

Graças a Deus

Grâce à Dieu

Direção: François Ozon

Com: Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud

2019 - 2h17 - Drama

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Alexandre, pai de família, descobre, por acaso, que o padre que abusou dele enquanto era escoteiro ainda prega junto às crianças. Ele inicia, então, um combate, ao qual se juntam, rapidamente, François e Emmanuel, também vítimas do padre, para “liberar a palavra” sobre o que sofreram e criam um grupo de apoio para aumentar a pressão na justiça por providências.

Inocência roubada

Les chatouilles

Com: Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac, Pierre Deladonchamps

Direção: Andréa Bescond e Eric Métayer

2018 - 1h43 - Drama

Distribuição no Brasil: A2 Filmes

Sinopse: Odette tem 8 anos, ela adora dançar e desenhar. Por que desconfiaria de um amigo dos pais que propõe a ela “brincar de cócegas”? Adulta, Odette dança sua ira, libera sua palavra e abraça a vida.

Jornada da vida

Yao

Direção: Philippe Godeau

Com: Lionel Louis Basse, Omar Sy, Fatoumata Diawara

2019 - 1h 44min - Drama, Comédia

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Um ator francês (Omar Sy) de descendência senegalesa faz uma viagem à África para promover o seu livro. No local, descobre que um de seus maiores fãs é Yao, um garotinho que efetuou uma longa viagem sozinho para vê-lo. Comovido com a história do menino, decide acompanhá-lo de volta à sua casa, e no percurso, confronta-se às suas próprias raízes.

Lulu, nua e crua

Lulu femme nue

Direção: Solveig Anspach

Elenco: Karin Viard, Bouli Lanners, Pascal Demolon

2015 - 1h 27min - Comédia dramática

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Após uma entrevista de emprego mal sucedida, Lulu decide não voltar para casa, deixando o marido e os filhos à sua espera. Ela não tem nada planejado e se dá alguns dias de liberdade, aproveitando plenamente o que vier em seu caminho. Neste caminho, ela acaba encontrando pessoas que também estão na beira do mundo e alguém que perdeu de vista há muito tempo: ela mesma.

Marvin

Marvin

Direção: Anne Fontaine

Com: Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Vincent Macaigne

2017 - Drama - 1h53

Distribuição no Brasil: Mares Filmes

Sinopse: Marvin Bijou está em fuga: Primeiro de seu vilarejo em Vosges, depois da família, da tirania do pai, da renúncia da mãe e por último da intolerância, rejeição, humilhações as quais era exposto por tudo que faziam dele um rapaz “diferente”. Fora de lá, ele descobre o teatro e aliados que, finalmente, vão permitir que sua história seja contada por ele mesmo.

Meu bebê

Mon bébé

Com: Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo

Direção: Lisa Azuelos

2019 - 1h27 - Comédia dramática

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Héloïse é mãe de três filhos. Jade, sua “caçulinha”, acabou de fazer 18 anos e vai sair do ninho para continuar seus estudos no Canadá. Héloïse se lembra dos momentos compartilhados, de uma terna e profunda relação mãe-filha e antecipa tanto a partida que vai se esquecer de viver o presente.

Na cama com Victoria

Victoria

Direção: Justine Triet

Com: Vincent Lacoste, Virginie Efira, Melvil Poupaud

2016 - Comédia dramática - 1h 37min

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Victoria Spick, advogada, em pleno vazio sentimental, é convidada para um casamento, e lá encontra seu velho amigo Vincent, e Sam, ex-traficante, que ela conseguiu inocentar. No dia seguinte, Vincent é acusado de tentativa de homicídio por sua namorada. A única testemunha do episódio é o cão da vítima. Relutante, Victoria aceita defender Vincent, enquanto contrata Sam como babá. É o início de uma série de reviravoltas na vida de Victoria.

Normandia nua

Normandie nue

Direção: Philippe Le Guay

Com: François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison

2019 - 1h 50min - Drama, Comédia

Distribuição no Brasil: A2 Filmes

Sinopse: Georges Balbuzard é o prefeito da pequena cidade de Mêle sur Sarthe, na Normandia, onde os agricultores vêm sofrendo cada vez mais por conta de uma crise econômica. Quando o fotógrafo Blake Newman, conhecido por deixar multidões nuas em suas obras, está passando pela região, Balbuzard enxerga nisso uma oportunidade perfeita para salvar seu povo. Só falta convencer os cidadãos a tirarem a roupa.

O doutor da felicidade

Knock

Direção: Lorraine Levy

Com: Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot

2018 - 1h 54min - Comédia

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Numa pequena aldeia francesa, o ex-criminoso, e agora médico Knock convence a população saudável de que eles estão sofrendo de doenças, encontrando ou criando sintomas para todos. Mas as coisas começam a mudar quando ele conhece Adèle.

O filho uruguaio

Une vie ailleurs

Direção: Olivier Peyon

Com: Isabelle Carré, Ramzy Bedia, Maria Dupláa

2017 - Drama - 1h 36min

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: É no Uruguai que Sylvie finalmente encontra a pista sobre o paradeiro de seu filho, sequestrado há quatro anos pelo ex-marido. Com a ajuda preciosa de Mehdi, ela vai recuperá-lo, mas ao chegar lá, nada acontece como previsto: a criança, criada por sua avó e sua tia, parece feliz e radiante. Sylvie percebe que Felipe cresceu sem ela e que agora sua vida é em outro lugar.

O imperador de Paris

L'Empereur de Paris

Direção: Jean-François Richet

Com: Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet

2019 - 1h 59min - Histórico, Policial, Aventura

Distribuição: California Filmes

Sinopse: Em O Imperador de Paris, François Vidocq é conhecido como o único homem que escapou da maior prisão parisiense. Após sua última fuga, ele tenta ser esquecido, vivendo disfarçado, mas logo retorna à prisão depois de receber uma acusação de um assassinato. A diferença é que desta vez ele é inocente. Para se libertar de vez do seu passado, François decide fazer um acordo e juntar forças com a polícia em troca de sua liberdade.

O menino da floresta

Le jour des Corneilles

2011 - 1h 36min - Animação

Direção: Jean-Christophe Dessaint

Elenco: Jean Reno, Lorànt Deutsch, Isabelle Carré

Sinopse: A família Courge vive isolada na floresta. Enquanto o pai, tirânico (voz de Jean Reno) impede o filho de sair do local, o pequeno (voz de Lorànt Deutsch) cresce como um selvagem, sem saber da existência de um mundo exterior. As únicas amizades do garoto são os fantasmas da natureza, até o dia em que um evento inesperado o força a sair da floresta. Lá fora, ele descobre a existência de um vilarejo e de uma garotinha chamada Manon.

O mistério de Henri Pick

Le mystère Henri Pick

Com: Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz

Direção: Rémi Bezançon

2019 - 1h40 - Comédia

Distribuição no Brasil: A2 Filmes

Sinopse: Em uma estranha biblioteca no coração da Bretanha, uma jovem editora descobre um manuscrito extraordinário que imediatamente decide publicar. O romance se torna um best-seller. Mas seu autor, Henri Pick, um bretão fabricante de pizza que morreu dois anos antes, nunca teria escrito nada além de suas listas de compras, segunda a viúva. Convencido de que se trata de uma fraude, um famoso crítico literário decide liderar a investigação.

O novato

Le nouveau

Direção: Rudi Rosenberg

Com: Max Boublil, Raphael Ghrenassia, Joshua Raccah

2015 - Comédia - 1h21

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: A primeira semana de Benoit em seu novo colégio não acontece como ele esperava. Ele é maltratado pelo grupo de Charles, os garotos populares, e os únicos alunos a recebê-lo com bondade são os mais cafonas. Felizmente, há Johanna, uma linda sueca com quem Benoit faz amizade e se apaixona. Infelizmente, ela vai aos poucos se afastando de Benoit para integrar o grupo de Charles. Seguindo os conselhos do tio, Benoit organiza uma festa e convida toda sua turma. É a ocasião de ser tornar popular e reconquistar Johanna.

O poder de Diane

Diane a les épaules

Direção: Fabien Gorgeart

Com: Clotilde Hesme, Fabrizio Rongione, Thomas Suire

2017 - Comédia - 1h27

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Sem hesitação, Diane aceitou carregar o filho de Thomas e Jacques, seus melhores amigos. É nessas circunstâncias, não muito ideais, que ela se apaixona por Fabrizio.

O reencontro

Sage femme

Direção: Martin Provost

Com: Catherine Frot, Catherine Deneuve, Mylène Demongeot

2017 - Drama/Comédia - 1h 57min

Distribuição no Brasil: Mares Filmes

Sinopse :Claire exerce a profissão de parteira com muita paixão. Mas preocupada com sua maternidade, vê sua vida virada de cabeça para baixo pelo retorno de Beatrice, a extravagante ex-mulher de seu falecido pai.

O retorno do herói

Le retour du héros

Direção: Laurent Tirard

Com: Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant

2018 - Comédia - 1h30

Distribuição no Brasil: A2 Filmes

Sinopse: Elisabeth é alinhada, séria e honesta. O capitão Neuville é covarde, desleal e sem escrúpulos. Ela o detesta. Ele a despreza. Mas fazendo dele um herói de opereta, ela se torna, sem querer, responsável por uma farsa que logo a arrebatará…

O último suspiro

Dans la brume

Direção: Daniel Roby

Com: Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin, Michel Robin

2018 - Ficção científica/Ação - 1h29

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: No dia em que um nevoeiro misterioso e mortal envolve Paris, sobreviventes se refugiam nos últimos andares e nos telhados dos prédios da capital. Sem eletricidade, comida ou água, uma pequena família tenta sobreviver a essa catástrofe…, mas as horas passam e fica evidente que eles não receberão nenhum tipo de ajuda e para sobreviver será necessário deixar o local e enfrentar a terrível névoa.

Os Cowboys

Les cowboys

Direção: Thomas Bidegain

Com: François Damiens, Finnegan Oldfield, Agathe Dronne

2015 - Drama - 1h44

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Uma extensa planície, um encontro country western em algum lugar do leste da França. Alain é um dos pilares dessa comunidade. Ele dança com Kelly, sua filha de 16 anos, sob o olhar terno da esposa e do caçula Kid. Mas nesse dia, Kelly desaparece e a vida da família desmorona. Alain não vai desistir de procurá-la, perdendo o amor da família e tudo que possuía. Ele é lançado na violência do mundo. Um universo em plena mudança onde seu único apoio será seu filho Kid, que sacrifica sua juventude e embarca com o pai nessa busca sem fim.

Primeiro ano

Première année

Direção: Thomas Lilti

Elenco: Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau

2019 - 1h 32min - Drama

Distribuição no Brasil: A2 Filmes

Sinopse: Benjamin acaba de se formar no ensino médio e está começando seu primeiro ano da faculdade de medicina. Já Antoine está começando o primeiro ano pela terceira vez. Quando os dois se conhecem, uma amizade logo se forma e os dois se unem para enfrentar noites mal dormidas, um ambiente extremamente competitivo e a pressão das expectativas para seu futuro.

Quem você pensa que sou

Celle que vous croyez

Com: Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia

Direção: Safy Nebbou

2019 - 1h41 - Drama

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Abandonada pelo marido, Claire Millaud, de 50 anos, decide criar um perfil falso em uma rede social. Lá, ela atende por Clara, uma bela jovem de 24 anos. O avatar interage com o jovem Alex, que acaba se apaixonando por ela enquanto Claire, por trás das telas, também começa a amá-lo e ficar viciada, sem saber como se desfazer da própria mentira.

Rock and Roll, por trás da fama

Rock’n Roll

Direção: Guillaume Canet

Com: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche

2017 - Comédia - 2h 03min

Distribuição no Brasil: Bonfilm