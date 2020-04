Karaokê gospel: Priscilla Alcântara marca live para esta semana

A cantora criou uns blocos temáticos para cantar junto com os fãs | Foto: Reprodução

A cantora gospel Priscilla Alcântara marcou sua live para esta sexta-feira (1). Priscilla vai fazer a live no canal do YouTube às 18 (17h horário de Manaus) com uma proposta diferente, em estilo “karaokê”.



“Eu disse que só faria se fosse algo diferente. Então decidi que além de um set com as minhas próprias músicas, a gente vai curtir um karaokê: eu canto daqui, e vocês cantam daí”, diz a cantora em uma postagem no Instagram.

A cantora criou uns blocos temáticos para cantar junto com os fãs. E a live terá blocos para as músicas nostálgicas como Sandy & Junior e RBD. Segundo ela, terá também músicas temas que poderiam ter sido grandes hits, músicas difíceis de serem tocadas no piano, grandes clássicos dos anos 2000 e um bloco só para as grandes ‘divas’ e para as suas músicas autorais.

Priscilla revelou que terá uma ação solidária e que divulgará mais detalhes em breve. “Não vejo a hora da gente ter esse tempinho para aliviar a tensão toda e promover o bem mais uma vez. Então é isso, rolê marcado, noite do karaokê, prepara o look e a make”.

Música Girassol

Whindersson Nunes e Priscila Alcântara | Foto: Reprodução

Whindersson Nunes e Priscila Alcântara divulgaram a música Girassol em dezembro do ano passado. A letra da canção foi feita pelo youtuber após a morte do cantor Gabriel Diniz, em maio.



"Obrigado, Priscila Alcântara pela interpretação. Há cinco anos apertamos as mãos e dissemos que íamos fazer uma música juntos, só de cumprir essa promessa acho que eu 'já fui melhor do que eu nunca fui' [risos]", escreveu Whindersson no Twitter.