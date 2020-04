DJ Alok pede sugestões de fãs para live: 'Querem algum remix?

aos 28 anos, tem refletido sobre tempo e distanciamento social | Foto: Divulgação

"Qual música não pode faltar? Querem algum remix?", pergunta Alok numa rede social, convidando os fãs a participarem do repertório que ele irá tocar em sua primeira live, no próximo sábado (2) às 22h30. Depois de Ivete Sangalo, é a vez de o DJ participar do projeto "Em casa", com transmissão ao vivo pela Globo.

— Essa vai ser minha primeira live show feita em casa com essa dinâmica; já fiz outras antes, mas em outro contexto. Vai durar em torno de duas horas. Vou tocar meus maiores clássicos e também vou fazer vários remixes de músicas internacionais e nacionais — diz Alok, que vai transmitir diretamente da sua casa em São Paulo, onde está confinado com a mulher, o filho e a sogra.

Uma das novidades em seu set é o single "Hear me tonight", criado junto com o produtor britânico THRDL!FE. A faixa foi lançada na madrugada na última sexta (24), em diversas plataformas, entre elas Spotify, TouTube, Apple Music e Amazon Music.

— "Hear me tonight" é um remix do clássico "Lady". Vou tocar na minha CDJ, também piano e abrirei meu estúdio pra mostrar minhas produções.

Em novembro, o DJ brasileiro se uniu ao produtor lituano Dynoro para lançar "On & On". Alok afirma que tem aproveitado o isolamento para fazer música.

— É um momento que tenho conseguido focar nas minhas produções, terminar vários projetos que estavam parados devido à demanda de shows e também jogando um pouco de (jogo eletrônico) Free Fire todo dia.

Para quem começou o ano com todas as turnês canceladas (sua agenda incluia China, EUA e Europa, além de Brasil), Alok, aos 28 anos, tem refletido sobre tempo e distanciamento social.

— Uma grande reflexão que eu tenho tido é de como minha vida estava acelerada, estou ressignificando muita coisa nela e ela nunca mais vai voltar a ser a mesma daqui pra frente. Vai ser diferente.