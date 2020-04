'Vai Dar Tudo Certo' ganha nova roupagem com Zezé Di Camargo e Luciano

Os irmãos estão em isolamento social | Foto: Divulgação

Sucesso original de Waldeci Aguiar, que gravou esta canção em 1999, “Vai Dar Tudo Certo” fez parte do 16º álbum de Zezé Di Camargo e Luciano, lançado em 28 de março de 2005 e que ficou entre os quatro mais vendidos no ano com mais de um milhão e meio de cópias. A música em questão ganha agora nova gravação nas vozes dos artistas e será lançada pela Onda Music em todas as plataformas digitais, no próximo 1º de maio. A data foi escolhida por ser o Dia Do Trabalhador e por assim homenagear a todos os que lutam por um mundo melhor.

Os filhos de Francisco viram nesta letra uma mensagem mais do que apropriada para os tempos atuais, quando o mundo clama por esperança e fé, na luta pelo combate ao novo coronavírus.

“A união, o bem ao próximo e a nossa saúde devem ser prioridades agora, mas temos de intensificar a nossa fé, em tempos difíceis, como este que estamos passando. E pensando nesse momento atual, convidamos você a colocar a sua fé junto com a gente e vamos passar por essa, juntos. ´Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo´”, afirma Luciano Camargo, que cumpre isolamento social com a família em sua casa na região de Alphaville, em São Paulo.

Zezé Di Camargo, por sua vez, está com parte de sua família em sua fazenda, no inteiro de Goiás. Ele reforça as palavras do irmão e lembra que a família sempre foi muito firme nos propósitos de Deus e na fé. "O nosso pai está praticamente curado pela fé que todos nós sempre depositamos em Deus! Vamos colocar a nossa fé em ação!", ressalta.

Com produção musical de Ricardo Gama, produtor do Sambô, a canção já foi registrada e mixada, com arranjos também assinados por Gama.

Além do lançamento com acesso pelas plataformas digitais, “VAI DAR TUDO CERTO” estará disponível para as rádios e emissoras de TVs de todo o país, bem como, fará parte da próxima Live da dupla. Na certeza de que quem canta os seus males espanta, Zezé e Luciano apostam na oração, como diz a canção, para confortar os corações de um planeta em momento de profundas mudanças e desafios.

Vai Dar Tudo Certo (Waldeci Aguiar)

“Se a gente colocar a nossa fé em ação

E confiarmos e orarmos a Deus

Deus ouve e responde, e dá tudo certo

Vai dar tudo certo (Bis)

Se a gente colocar a nossa fé em ação

Vai dar tudo certo

Sei que a vida não é só de momentos bons

É, há tempos difíceis; A vida é mesmo assim

Mais se a gente colocar a nossa fé em ação

Vai dar tudo certo.”

Veja o vídeo: