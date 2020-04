Marcella Bártholo relança canal no youtube nesta quinta-feira (30)

A artista conta que já planejava produzir novos conteúdos para o canal | Foto: Divulgação

A cantora e atriz amazonense Marcella Bártholo relança seu canal no youtube, nesta quinta-feira (30), com quadros novos e divertidos. Os vídeos serão publicados às terças-feiras e domingos, sempre às 20h no canal do Youtube.

A artista conta que já planejava produzir novos conteúdos para o canal. Mas, como a agenda estava cheia com os ensaios e apresentações dos musicais nos palcos do Rio de Janeiro e São Paulo, somente agora, no período da quarentena, conseguiu gravar os novos vídeos. Antes da pandemia de coronavírus, ela se preparava para estrear, em São Paulo, a temporada do musical Brilha La Luna.

Segundo Marcella, a novidade do canal é que os conteúdos serão variados. “Além dos covers e dos clipes das minhas músicas autorais que o público que me acompanha sabe que eu adoro fazer, agora, gravarei tags e outros tipos de conteúdo”, explicou.

Marcella adianta que um dos novos quadros do canal será o “E se fosse musical?”. A ideia é transformar séries, filmes e livros em musicais, de uma maneira engraçada. “Estou muito animada para mostrar as novidades para o público que me acompanha”, comentou.

*Com informações da assessoria