Manaus terá lives com música gospel e especial ao Caetano Veloso

Manaus – Em véspera de feriado, as redes sociais recebem lives de diversos artistas amazonenses para animar o fim de semana. Nesta quinta-feira (30), um dos destaques é para o especial dedicado ao cantor Caetano Veloso, interpretado por Magaiver Santos.

Com sucessos como "Reconvexo", "Você não entende nada" e "Odara", o especial já foi realizado pelo cantor Magaiver Santos no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, e agradou ao público.

Universo Gospel

Além do especial, haverá também uma transmissão ao vivo de cantores cristãos com arrecadações em prol de profissionais do segmento gospel.

O show especial ‘’Filmes e Séries – Parte 2’’, interpretando a trilha sonora de ‘’La Casa de Papel’’, com os músicos Timóteo Esteves e Elis Green, que formam o Tearte Duo.

Tearte Duo realizará especial de La Casa De Papel | Autor: Divulgação

Confira a programação completa do fim de semana:

Quinta-feira (30)

19h – ‘’Manaus Solidária’’ com músicos cristãos para arrecadar doações será transmitido pelo Youtube no canal Programa Levitas Em Ação

19h – Especial Caetano Veloso com o cantor Magaiver Santos será exibido através do Instagram @curupiramaedomato

20h – Transmissão solidária com a cantora Naína Canto pelo Instagram e Facebook @nainacanto

20h – ‘’Artista na Rede’’ com a artista Tati Vidal e o músico Gilson Negron através do Instagram @tatividal_voz

21h – ‘’Amazônia’’ homenagem aos estados da Amazônia com o cantor Eduardo Branco pelo Instagram @eduardobranco82

21h – ‘’Rock Não Tem Idade’’ com o cantor Luso Neto através do Facebook @cantorluso

Sexta-feira (1º)

15h – Preparação vocal para professores com a cantora Tati Vidal pelo Instagram @tatividal_voz

19h30 – Show com a cantora Gabriella Dias através do Instagram @curupiramaedomato

20h – Show com a cantora Vivian Gramophone pelo Instagram @vilavagalume80

20h – ‘’Filmes e Séries – Parte 2’’ com os músicos Timóteo Esteves e Elis Green através do Facebook e Instagram @tearteproducoesmusicais

Sábado (2)

17h – Show com o Rapper manauara Igor Muniz pelo Instagram @vilavagalume80

21h – Edição especial do ‘’Rock Não Tem Idade’’ com os cantores Luso Neto e Fernando Mangabeira através do Instagram @cantorluso

Domingo (3)

16h20 – Show com o cantor Milton Cabocrioulo pelo Facebook @milton.cunha.180

18h – Aniversário da cantora Fátima Silva com samba e música popular através do Facebook @fatimasilva

20h – Roda de conversa sobre feminismo pelo Instagram @vilavagalume80

