Grandes musicais que marcaram o cinema

A Noviça Rebelde, Grease e La La Land | Foto: Divulgação

Manaus - Se tem algo que os amantes da cultura pop gostam é quando música, cinema e dança estão juntos em um grande projeto. E, se ele for um ótimo filme musical, melhor ainda. Pensando nisso, o Portal EM TEMPO preparou uma lista com alguns dos musicais mais comentados e aclamados pelo público.



Grease – Nos Tempos da Brilhantina

No ano de 1959, a mocinha Sandy e o delinquente Danny vivem um romance de verão durante as férias. Quando voltam às aulas, eles descobrem que frequentam a mesma escola, e Sandy percebe que Danny não é o mesmo por quem se apaixonou, enquanto ambos precisam mudar caso queiram ficar juntos. O musical permanece um sucesso lembrado até os dias atuais, e contou com a atuação de John Travolta, galã da época.

La La Land: Cantando Estações

O maior ganhador de estatuetas no Oscar de 2017, La La Land mostra o romance do pianista Sebastian e da atriz Mia, interpretados por Ryan Gosling e Emma Stone. Os dois se apaixonam e buscam oportunidades para as carreiras em meio ao cenário competitivo de Los Angeles.

Chicago

Inspirado em um caso verdadeiro, o musical se passa em um presídio de Chicago onde as detentas Velma e Roxie se encontram ao serem acusadas de assassinato. Elas dividem o mesmo advogado que busca sempre se aproveitar ao máximo da situação, tornando as duas em ‘’estrelas’’ na mídia durante o julgamento. Roxie sonha com o sucesso e a fama, enquanto Velma é dançarina de um clube noturno, e iniciam uma disputa pelo posto de maior celebridade do meio artístico.

A Noviça Rebelde

No fim dos anos 30, pouco antes da Segunda Guerra, uma noviça que vive num convento, mas não consegue se adaptar às regras religiosas, vai trabalhar como governanta de um capitão viúvo com sete filhos e leva alegria de novo à casa.

Burlesque

As cantoras Cher e Christina Aguilera estrelaram o musical Burlesque, mostrando as histórias dentro de um teatro majestoso que inspiraram o cenário pop da época. Ali consegue um emprego como garçonete no local e promete se apresentar no palco do clube. Com números musicais grandiosos, o filme é ambientado numa casa de shows prestes a ser vendida, e a proprietária do local busca meios de evitar a venda.

Moulin Rouge

Em Paris de 1899, o inocente poeta Christian é seduzido pelo submundo da boate Moulin Rouge, e logo se apaixona pela mais bela cortesã do clube noturno, Satin. Ganhador de duas estatuetas no Óscar e vários outros prêmios, Nicole Kidman estrela o filme, que conta com uma forte trilha sonora.

Cantando na Chuva

A comédia musical ocupa a lista dos 25 Maiores Musicais Americanos de Todos Os Tempos e foi premiado por diversos festivais. Don Lockwood e Lina Lamont são dois dos astros mais famosos da época do cinema mudo em Hollywood. Seus filmes são um verdadeiro sucesso e as revistas apostam num relacionamento mais íntimo entre os dois, o que não existe. Porém o cinema falado chega para mudar totalmente a situação de ambos no mundo da fama. Decidido a produzir um filme falado com o casal mais famoso do momento, Don e Lina precisam entretanto superar as dificuldades do novo método para conseguir manter a fama conquistada.

Mamma Mia!

Filmado na ilha grega Escíatos, Mamma Mia mostra os encantos da paisagem enquanto Donna, proprietária de um hotel, organiza o casamento da filha com a ajuda de amigas. A noiva, sem saber quem é o pai, envia convites para três homens. Eles vêm de diferentes partes do mundo;k enquanto isso, a mãe da noiva inventa desculpas para não revelar quem é o pai de Sophie.