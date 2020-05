Fim de semana: confira séries e filmes para assistir em casa

A Netflix divulgou o calendário atualizado de novidades que chegam ao catálogo da plataforma este mês no Brasil. E há filmes e séries para quase todos os gostos. Confira as opções!

Eu Nunca....

Eu Nunca | Foto: Reprodução

“Eu Nunca” conta a história de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), uma garota que ficou paralítica e perdeu o pai no primeiro ano do ensino médio e que quer começar uma nova vida do segundo ano do colegial. A protagonista busca um namorado, e Paxton (Darren Barnet) é o principal pretendente. A história apresenta os dilemas do dia a dia de estudantes secundaristas. A produção indiana não apenas tem como uma das criadoras Mindy Kaling, que interpretou Kelly em “The Office”, como o roteiro também é baseado na vida da própria autora.



Estreou em 27/04, na Netflix

Três Metros Acima do Céu

A série italiana “Três Metros Acima do Céu”, descrita como uma história de amor moderna, é dirigida por Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi. O elenco é composto por Coco Rebecca Edogamhe, como Summer; Ludovico Tersigni, como Ale; Andrea Lattanzi, como Dario; Amanda Campana, será Sofia. No roteiro, Ale, um ex-campeão de motos, e Summer, uma garota com medo de deixar a sua família para novas experiências, são atraídos um pelo outro. Os dois se conhecem durante as férias e o tempo juntos os afastará do que eram antes de se conhecerem.

Estreou 29/04, na Netflix

Hollywood

Hollywood | Foto: Reprodução

O personagem de Dylan McDermott é inspirado em Scotty Bowers, um fuzileiro naval que se mudou para Hollywood depois da Segunda Guerra e chamou os colegas da Marinha para trabalhar como garotos de programa num posto de gasolina. Um de seus clientes foi de fato Cole Porter, segundo a sua autobiografia -na série, o letrista e compositor é interpretado por Darren Richardson.



Estreou 01/05, na Netflix



Drifting dragons

Drifting dragons | Foto: Reprodução

A produção é originalmente um mangá escrito e ilustrado por Kuwabara Taku. A adaptação da série para a televisão foi anunciada em 15 de março de 2019. A produção é animada pela Polygon Pictures e dirigida por Tadahiro Yoshihira; Makoto Uezu cuida da composição; Kyoko Kotani projeta os personagens e Masaru Yokoyama é responsável por compor a música.



Estreou 24/04, na Netflix

Resgate

O filme de ação da Netflix, Resgate, estrela Chris Hemsworth como um mercenário contratado para resgatar e proteger o filho de um criminoso, mas será que Tyler Rake retornará em Resgate 2? Dirigido por Sam Hargrave, Resgate é baseado em um romance gráfico co-escrito por Anthony e Joe Russo, com o último adaptando-o para um roteiro.



Veja o que já estreou e que está vindo por aí.

Filmes

1º/5: "Batman Begins"

1º/5: "Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge"

1º/5: "Batman vs Superman: A Origem da Justiça"

1º/5: "Dias Sem Fim"

1º/5: "Férias Frustradas"

1º/5: "Ilha do Medo"

1º/5: "Noite Sem Fim"

1º/5: "O Vendedor de Sonhos"

1º/5: "Você Nem Imagina"

2/5: "Sobrenatural: A Origem"

10/5: "Desejo de Matar"

13/5: "A Missy Errada"

17/5: "Despedida em Grande Estilo"

22/5: "Hulk"

22/5: "Psicose"

22/5:"Um Crime para Dois"

22/5: "Ted"

26/5: "Annabelle"

28/5: "Paixão Obsessiva".

Séries

1º/5: "Hollywood"

1º/5: "Noite Adentro"

4/5: Billions"" - Temporada 5

6/5: "Supermães" - Temporada 4

8/5: "Valéria"

8/5: "Disque Amiga para Matar" - Temporada 2

8/5: "Restaurantes em Risco" - Temporada 2

8/5: "The Eddy"

11/5: "Bordertown": Temporada 3

11/5: "Outlander" - Temporada 4

13/5: "Gotham" - Temporada 5

15/5: "Mágica para a Humanidade" - Temporada 3

15/5: "White Lines"

16/5: "Índia Catalina"

18/5: "Batalha das Flores"

19/5: "Doces Magnólias"

22/5: "Control Z"

22/5: "História: Direto ao Assunto"

22/5: "Sunset: Milha de Ouro" - Temporada 2

23/5: "Dinastia" - Temporada 3

29/5: "Space Force"