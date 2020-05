Dupla sertaneja "Jorge e Matheus" atinge 1,8 milhões em live

Manaus – A dupla sertaneja Jorge e Mateus realizam sua segunda live neste sábado. A apresentação, que começou às 17h, está sendo exibida no canal da dupla no Youtube e já conta com 1,8 milhões de acessos simultâneos.

O show acontece no Sunset Wake Park, propriedade do cantor Mateus em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. A 'Sunset Live' vai arrecadar doações para o combate do novo Coronavírus no país.

Nas redes sociais, a dupla garantiu que a apresentação vai ter “música, pôr do sol e muito amor”. Segundo os sertanejos, a segunda live será “imperdível”.

Antes da apresentação da dupla, aconteceu um “esquenta” de uma hora de duração com receitas de petiscos para as pessoas fazerem em casa e comerem enquanto assistem ao show.

De acordo com o canal da dupla no Youtube a live é destinada apenas para maiores de 18 anos, o show também conta com o sorteio de um freezer da Brahma, os interessados em participar precisam comentar no Twitter sobre a live com a hashtag #JeMBrahmaLive e o tweet com mais RTs leva o prêmio para casa. A promoção é válida até 03/05 às 6h, em todo território nacional, para maiores de 25 anos.

A primeira live arrecadou 72 toneladas de alimentos | Foto: Reprodução

Na primeira live, no dia 4 de abril, Jorge e Matheus atingiram mais de 3 milhões de visualizações simultâneas. O show, que durou quase 4h30, arrecadou 72 toneladas de alimentos, 10 mil frascos de álcool gel e 200 cursos para a área da saúde.



Os fãs que desejam realizar doações para a dupla devem acessar o site: http://www.fomedemusica.com ou realizar escanear o QR Code que aparece durante a apresentação dos cantores.

Acompanhe o show online por meio do link