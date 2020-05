Gustavo Lima, Capital Inicial e Rael realizam live neste domingo (3)

Manaus – A lives invadiram as casas dos brasileiros durante a quarentena, como forma de entretenimento e solidariedade, artistas nacionais investem nos shows virtuais para arrecadarem doações no combate do novo coronavírus no país e divertir as pessoas durante o isolamento social. Confira as lives que vão ocorrer neste domingo (3) na internet.

Gusttavo Lima, Leonardo, Matheus e Kauan, César Minotti e Fabiano são atrações do "VillaMix em Casa" que ocorre no youtube hoje. Outros cantores como Alceu Valença, Wanessa e Capital Inicial também fazem transmissões de suas casas para divertir o público.

O cantor de rap Rael também realizará live no Devassa Tropical, em suas redes sociais o rapper convidou os fãs para acompanharem o show no youtube.“Enquanto não dá pra voltar para estrada, vamos matar a saudade hoje no Devassa Tropical”.

A maioria dos shows que acontecem na plataforma do youtube e todos em horários específicos. Então confere as lives que acontecem hoje:

Alceu Valença - 18h (17h em Manaus)- Link

Dudu Nobre - 18h (17h em Manaus) - Link

Simone - 18h (17h em Manaus) - Link

Luedji Luna (Festival Sarará) - 18h35 (17h35 em Manaus) - Link

Agnes Nunes - 19h (18h em Manaus) - Link

Rael - 19h20 (18h20 em Manaus) - Link

Capital Inicial - 20h (19h em Manaus) - Link

Wanessa - 20h - (19h em Manaus) Link

Felipe Cordeiro (Festival Bananada) - 20h05 - (19h05 em Manaus) Link

Boogarins (Festival Bananada) - 20h50 - (19h50 em Manaus) Link

Tulipa Ruiz (Festival Bananada) - 21h30 - (20h30 em Manaus) Link