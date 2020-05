J.K. Rowling doa R$ 1 milhão de libras para combater o coronavírus

J.K. Rowling escreveu os livros de Harry Potter | Foto: Divulgação

A autora de "Harry Potter", J.K. Rowling, doou 1 milhão de libras (US$ 1,25 milhão ou cerca de R$ 6,85 milhões) para ajudar vítimas de violência doméstica e moradores de rua durante a pandemia do coronavírus, após ela mesma ter apresentado sintomas da doença.

A escritora britânica disse que o dinheiro seria dividido entre as caridades Crisis and Refuge, que ajudam desabrigados e vítimas de violência doméstica, respectivamente.

"Como sempre em uma crise deste tipo, os mais vulneráveis são os que mais sofrem", ela escreveu no Twitter.

A doação ocorre um mês após Rowling, que tem 54 anos e é casada com um médico, dizer que havia se recuperado de uma suspeita de Covid-19 após ficar doente por duas semanas.

Ela disse ter três profissionais de serviços essenciais em sua família imediata e que estava dividida entre “orgulho e ansiedade”.

A contribuição de Rowling marcou a mais recente doação de uma celebridade aos esforços de assistência, conforme a pandemia global assola as comunidades mais vulneráveis do mundo, com as Nações Unidas descrevendo o aumento da violência doméstica como uma crescente "pandemia sombria".

*Com informações do G1