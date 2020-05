Ator Flávio Migliaccio morre em Rio Bonito, aos 85 anos

Flávio Migliaccio tinha 85 anos | Foto: Isabella Pinheiro/Gshow

O ator Flávio Migliaccio, de 85 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (4) em um sítio de Rio Bonito, no Rio de Janeiro (RJ). A informação foi confirmada pelo 35º Batalhão de Polícia Militar.

O último trabalho do ator foi como o personagem Mamede Al Aud, em "Órfãos da Terra", da TV Globo.

O primeiro papel como ator foi no teatro, nos anos 50, época em que, a convite dele, a irmã Dirce Migliaccio também deu os primeiros passos como atriz. Os dois fizeram dezenas de peças juntos no antigo Teatro de Arena, com o diretor Zé Renato.

Na televisão, Migliaccio fez algumas pontas na Tupi. O primeiro grande papel foi na novela "O primeiro amor", na Globo. Ele interpretava Xerife, personagem que fez tanto sucesso que, no mesmo ano, deu origem ao seriado "Shazan, Xerife e Companhia", estrelado também por Paulo José. Flávio Migliaccio fez uma participação especial em "Vila Sésamo", outro clássico da TV.