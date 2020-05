Raul Gil é internado em UTI de hospital em São Paulo

Raul Gil sofreu um acidente doméstico no domingo de Páscoa | Foto: Divulgação

O apresentador de televisão Raul Gil, de 82 anos, voltou a ser internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar por uma cirurgia de drenagem para retirada de sangue do pulmão. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT.

O apresentador sofreu um acidente doméstico no último domingo de Páscoa, dia 12 de abril. Segundo a assessoria, "ele teve um hemotorax por perfuração da costela". Raul Gil teve alta médica no dia 20 de abril, mas voltou a ser internado nesta sexta-feira (1) para a realização da cirurgia.

"[Ele] deve sair da UTI nos próximos dias e está passando bem, assistindo TV e conversando com os familiares por telefone", afirmou ainda a assessoria neste sábado (2).

No dia 22 de abril, Raul Gil postou um vídeo em suas redes sociais agradecendo as orações e o apoio dos fãs e colegas após o acidente. "Quero agradecer a atenção de todos, a preocupação. Eu não pensei que era tão querido nesse país. [...] Muito obrigada pelas orações. Se Deus quiser, estou de volta", disse no Instagram.