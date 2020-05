Festival Folclórico de Parintins permanece suspenso e sem nova data

Festival continua sem data definida para ocorrer | Foto: Divulgação

Parintins – A realização do Festival Folclórico de Parintins segue suspensa e sem uma nova data definida. Previsto para acontecer entre o período de 26 a 28 de junho deste ano, o maior espetáculo do Norte precisou ser interrompido devido à pandemia de covid-19, que já acumula 221 casos confirmados e de 17 mortes da doença no município de Parintins, até ontem.

O evento normalmente atrai um grande número de turistas ao estado e movimenta a economia local, devido o quadro atual, a nova data do Festival Folclórico dependerá da evolução de casos de covid-19 na região, de acordo com a assessoria da Secretaria de Comunicação Social do Amazonas (Secom), permanecendo suspenso até então.

Procurada pelo EM TEMPO , a Diretoria da Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido declarou que não tem sugestão de data definida para a realização do festival. ‘’Esperamos orientações das autoridades sanitárias e de saúde sobre a pandemia causada pelo novo coronavírus. A esperança era de realizar o festival ainda este ano, mas a situação de incerteza suspendeu qualquer tipo de definição’’, informou através da assessoria.

Após especulações que o Festival teria nova data em outubro, mês do aniversário da cidade de Parintins, o governador Wilson Lima (PSL) declarou através de coletiva nas redes sociais que a edição do Festival desse ano é inviável acontecer no mês de junho, mas que nada está definido ainda.

Após a primeira morte confirmada no município, o prefeito do município, Bi Garcia (PSDB), em entrevista ao EM TEMPO , já havia afirmado que a realização do Festival Folclórico de Parintins dependia de vários fatores que seriam discutidos. ''Iremos realizar uma reunião em conjunto com o Governo do Estado do Amazonas para definir o que pode ser feito'', declarou em março.

Coronavírus

Até esta segunda-feira (4), o município de Parintins contabilizava 221 casos de coronavírus confirmados, quarta cidade do estado com mais números de casos. Atrás somente de Manaus, com 4.344 casos, Manacapuru, com 585 casos e Tabatinga com 232 casos.

Parintins também registrou 17 mortes confirmadas decorrente de covid-19. Cidade segue com toque de recolher, onde é proibida a circulação entre 20h e 6h.