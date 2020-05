Festival on-line reúne 20 espetáculos da região Norte

Espetáculo "Ikuâni", da Companhia. Garatuja de Arte Cênicas, do Acre | Foto: Talita Oliveira

A pandemia se tornou um cenário difícil para artistas, produtores e técnicos que vivem da arte tiveram seus trabalhos interrompidos, sem uma data de retorno possível. É neste contexto que surge o Potência das Artes do Norte (PAN), o primeiro Festival on-line de artes que contará com a participação de espetáculos oriundos do Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Tocantins, Rondônia e Acre.

A iniciativa tenta minimizar os impactos causados pelo isolamento social, possibilitando que o público tenha acesso às obras da programação, sem sair de casa, durante o período de realização do festival.

O PAN surge como um espaço virtual que congregará 20 espetáculos de todos os estados da região Norte, além de outras ações, como explica a coordenadora geral do festival, Ana Oliveira.

"Logo que a pandemia surgiu nós artistas fomos os primeiros a parar. Por duas semanas eu fiquei meio sem chão, perdida. Não sabia como lidar com essa parada forçada tão brusca em todas as nossas atividades. Nesse período foram surgindo várias ações de outros grupos e artistas, lives, links liberados, etc. Assim fui criando coragem para também testar algo nesse novo lugar em que se estabeleceu a nossa presença - o mundo virtual", explica Ana.

"Vestido Queimado", da Soufflé de Bodó Company | Foto: Divulgação

A coordenadora do festival pontua que a abertura para esse novo processo de descoberta, foi como um "novo respiro". "Conseguia levantar da cama porque encontrei, ou melhor, reinventei um propósito de vida no meio desse caos todo que estamos vivendo", completa.

A primeira edição do PAN conta com espetáculos de grupos e artistas convidados, que contemplam todos os estados da região Norte. "Se tudo der certo, queremos muito abrir um processo de inscrição em que todos os artistas e produtores da região possam mandar seus materiais para futuras edições. Só precisamos testar esse formato primeiro", ressalta Ana.

Além da coordenação geral assinada por Ana Oliveira, o evento conta com Francis Madson na programação acadêmica, Jean Palladino na identidade visual, Ítalo Rui e Gleidstone Melo na comunicação, Hamylle Nobre e Eduardo Klinsman nas mídias sociais, e Wallace Abreu na assessoria de imprensa.

"Preciso Falar", Cacompanhia de Artes Cênicas | Foto: Larissa Martins

"Acredito que o restabelecimento dessa rede e união é algo que pode gerar muitos frutos. Tem também a possibilidade de trabalhos sendo exibido para novos públicos, pessoas de outros estados, que dificilmente conseguiriam ver ao vivo. Os espectadores poderão conhecer mais a fundo as diferentes realidades nortistas e alimentarem sua alma com arte e afeto, por meio das mais diversas linguagens que o festival contempla", finaliza Ana.

Arte para refletir

A programação contará ainda com o "Setorial de Teatro do Norte", um braço da programação do PAN que visa convocar artistas, técnicos e produtores culturais do setor da economia criativa, para refletir acerca das ações que envolvem o governo federal, estadual e municipal da região e, além disso, promover uma debate aberto e criativo sobre as iniciativas para o setor após a pandemia de Covid- 19, levando em consideração todos arrochos que estão por vir na estrutura econômica mundial e, portanto, nas instituições públicas e privadas que formaram a cultura, que podem deixar de assistir essa classe.

“Há um tempo que os Estados do Norte não se visitam entre si para dialogar acerca de políticas públicas ligadas a cultura. O festival de teatro da Amazônia, no princípio, surgiu para estreitar os laços entre os Estados com o objetivo de pensar relações entre público e privado, cultura, estética, ética e política pública. Acreditamos que o Pan pode trazer esse elã novamente, mesmo mediado por tecnologia, a força fundamental de manutenção das artes: o coletivo”, pondera Francis Madson, que está à frente da programação acadêmica do evento.

"Curupira - 10 MILHÕES DE NÓS", IN BUST Teatro com Bonecos | Foto: Divulgação

A programação do evento trará ainda o projeto "Pensamento de Perto", no qual pesquisadores do campo artístico poderão falar sobre as pesquisas que vêm realizando. Nesta primeira edição os artistas/pesquisadores convidados são Ítalo Rui e Yara Costa.

Bilheteria Online

O PAN é uma rede colaborativa, afetiva e potente das artes do Norte. Por isso, parte do valor arrecadado na bilheteria será voltado a programas que atendem artistas em situação de vulnerabilidade na região Norte.

O ingresso unitário no valor de R$ 5 garante acesso a um dos espetáculos da programação. No entanto há ainda a possibilidade de compra do Combo 1 (R$20), que garante o acesso a cinco espetáculos e o Combo 2 (R$80), que dá direito a programação completa do festival.

O evento conta ainda com o 'Selo Patrocinador', no valor de R$100. Com ele você se torna um patrocinador do festival, assiste toda a programação e ganha de brinde o livro "Dramaturgias" de Francis Madson autografado.

"As nove luas", Cia de Artes Fiasco | Foto: Divulgação

Ingresso podem ser adquiridos no link https://bit.ly/BilheteriaOnlPAN . Preencha as informações solicitadas, juntamente com os espetáculos escolhidos para que seja redirecionado a etapa de pagamento pelo PagSeguro na próxima seção.

Após a confirmação do seu pagamento, será enviado ao e-mail informado no cadastro, os links e detalhes de acesso ao espetáculo desejado. A exibição dos espetáculos ocorrerá através do aplicativo Zoom ( https://www.zoom.us/ ). Então, se você nunca usou, precisará baixar no celular, tablet ou no computador.

"Helena", Ateliê 23 | Foto: Divulgação

Confira a programação!

11/05 - SEG - 9h30 "Augusto" (RR) - Locômbia Teatro de Andanças // LIVRE

11/05 - SEG - 14h "PENSAMENTO DE PERTO"

11/05 - SEG - 21h "Helena" (AM) - Ateliê 23 // 14 Anos

12/05 - TER - 9h30 "Imundo de Sofia" (AM) - Ana Oliveira // LIVRE

12/05 - TER - 21h "A Mulher do Fim do Mundo" (AC) - Associação Artística Cultural Companhia Casa Circo // 14 Anos

13/05 - QUA - 9h30 "Curupira - 10 MILHÕES DE NÓS" (PA) - IN BUST Teatro com Bonecos // Livre

13/05 - QUA - 14h "Tempo de Brincar" (TO) - Trupe Açu // LIVRE

13/05 - QUA - 21h "Provérbios de Burro" (AM) - Ítalo Rui // 14 Anos

14/05 - QUI - 14h "Ikuâni" (AC) - Cia. Garatuja de Arte Cênicas // 14 Anos

14/05 - QUI - 21h "Marahu" (PA) - Cia de Teatro Madalenas // 14 Anos

15/05 - SEX - 9h30 "ÜHPÜ - Corpo" (AM) - Grupo Tabihuni // LIVRE

15/05 - SEX - 14h "Quarto Azul" (AM) - Grupo Jurubebas de Teatro // 14 Anos

16/05 - SAB - 9h30 "Vestido Queimado" (AM) - Soufflé de Bodó Company // LIVRE

16/05 - SAB - 14h "A Borracheira" (RO) - O Imaginário // LIVRE

16/05 - SAB - 21h "Quando encontramos sonhos perdidos nas roupas que costuramos" (AM) - Grupo Garagem // 16 Anos

17/05 - DOM - 9h30 "Preciso Falar" (AM) - Cacompanhia de Artes Cênicas // 10 Anos

17/05 - DOM - 14h "Diário das Marias" (AM) - Cia Trilhares // 14 Anos

17/05 - DOM - 21h "Rito de Passagem" (AM) - Índios.com Cia de Dança // 16 Anos

18/05 - SEG - 14h "PENSAMENTO DE PERTO"

18/05 - SEG - 21h "Marília Gabriela não vai mais morrer sozinha" (AM) - COLETIVO UTC-4 // 16 Anos

19/05 - TER - 9h30 "As nove luas" (RO) - Cia de Artes Fiasco // 12 Anos

19/05 - TER - 14h "Setorial do Norte"

19/05 - TER - 21h Show de Encerramento "GRAMOPHONE em Estúdio" (AM) // LIVRE

A programação completa do 1º PAN - Potência das Artes do Norte também está disponível para download no link https://bit.ly/PAN20programacao