Roberto Carlos revela 'A cor do amor' com Liah Soares para novela

Cantor também participa de especial para o dia das mães | Foto: Divulgação

Em fevereiro, Roberto Carlos revelou, em entrevista durante a 17ª edição do projeto Emoções em alto mar, o plano de gravar dueto com a cantora e compositora paraense Liah Soares em música romântica de autoria da própria Liah.

A música se chama A cor do amor e é uma parceria de Liah com Iana Marinho. A gravação com Roberto e Liah foi idealizada para a trilha sonora da próxima novela das 21h da TV Globo, Um lugar ao sol, escrita por Lícia Manzo com direção de Maurício Farias.

E por falar em Roberto Carlos, o cantor é a terceira atração do projeto multimídia de lives Em casa, criado pela TV Globo em parceria com a plataforma Globoplay e com os canais de TV Multishow e GNT. Às 15h do próximo domingo, 10 de maio, Dia das mães no calendário de 2020, o cantor fará a segunda live da carreira dentro da programação do projeto Em casa.

Dedicada ao público feminino que segue o artista com fidelidade, a apresentação ao vivo de Roberto Carlos tem garantida no roteiro a música Lady Laura, composta pelo artista com Erasmo Carlos e lançada pelo Rei no álbum Roberto Carlos de 1978 como homenagem à mãe do cantor, Laura Moreira Braga (1914 – 2010).

*Com informações do G1