Terça-feira promete com live 'Sons e Sabores' e oficina de dança

Cantor Eduardo Branco, Chef Rodrigo Silva e Professora Nanny Rodrigues farão live nesta terça | Foto: Divulgação

O cantor e compositor Eduardo Branco realiza nesta terça feira (5) às 19h, a live "Sons e Sabores", uma mistura de música e gastronomia com a participação especial do Chef de Cozinha Rodrigo Silva, que irá preparar um Pirarucu Vermelho em Crosta Regional com Pesto Amazônico, Arroz de Tacacá e Farofa Crocante e de sobremesa Flan de Açaí com Tapioca Cremosa.

Por R$ 30, o prato estará disponível para entrega, com a limitação de saída apenas de 12 pratos.

Onde Assistir? Pelo instagram @eduardobranco82

E também nesta terça-feira, às 19h00, o instituto Encrespa Geral promove um aulão de dança charme com a professora Nanny Rodrigues.

Onde Assistir? Pelo instagram @encrespageralmanaus

O que é "Charme"?

"Charme" ou "Baile Charme" são nomes dados a um tipo de festa onde se toca música negra, sobretudo o R&B contemporâneo e o new jack swing.

Instituto Encrespa Geral

O Encrespa Geral começou como projeto de ação social, que tinha como finalidade a promoção de eventos para tratar das temáticas do genocídio estético, incentivo ao uso do cabelo natural e temáticas relacionadas. Com o decorrer dos anos o projeto se tornou o que é hoje, um Instituto de Promoção Humana, Desenvolvimento Social e Cultura.

Os objetivos do Instituto são

Combater o genocídio estético, o racismo, a xenofobia, a discriminação e a intolerância em suas mais diversas formas.

Divulgar a cultura popular brasileira e de matriz africana, através de debates e exposição de trabalhos artísticos.

