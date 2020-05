Saudade do Festival de Parintins? Garantido e Caprichoso fazem lives

Enquanto não podem estar nos palcos, artistas animam as torcidas pelas redes sociais | Foto: Divulgação

Manaus - O Festival Folclórico de Parintins é um dos eventos mais esperado pelos amazonenses, sendo, inclusive, considerado um Patrimônio Cultural do Brasil. Em 2020, a realização do Festival, que estava previsto para acontecer nos dias 26 a 28 de junho, segue com incertezas devido à pandemia do coronavírus, que também adiou ou cancelou diversos outros eventos culturais no Amazonas e no mundo.

A 55º edição da festa vermelha e azul já demonstrava boa repercussão antes mesmo de ocorrer. Os ingressos para o festival esgotaram 4 meses antes da data marcada, revelando uma alta na procura em relação ao ano passado, quando as vendas atingiram 70% em maio e ainda havia poucos ingressos disponíveis a dias do evento.

Uma das alternativas adotadas por vários artistas, em meio ao isolamento social, foram as lives: transmissões ao vivo que permitem que o público interaja e acompanhe uma apresentação. Os bois-bumbás de Parintins não ficaram de fora e também mantêm presença nas redes sociais, animando o público que é fã das famosas toadas.

Apesar de não substituírem o Festival Folclórico, as lives reúnem artistas destaques de Parintins, que transmitem a mesma animação e emoção dos palcos, e, com certeza, matam a saudade dos brincantes com o boi-bumbá do coração.

Caprichoso

Uma das performances de maior repercussão foi do levantador de toadas do boi Caprichoso David Assayag, que reviveu os sucessos do amigo Arlindo Júnior, um dos principais nomes do Festival.

Em entrevista ao EM TEMPO , David Assayag revelou o orgulho de cantar as toadas do Pop da Selva. ‘’É um prazer enorme interpretar esse artista que deixou um legado importante. A homenagem é muito merecida’’.

O Boi Caprichoso realizou também um ensaio on-line no dia do trabalhador, com interação dos itens individuais e repertório com toadas do álbum "Terra: Nosso Corpo, Nosso Espírito", além de toadas consagradas de anos anteriores. A live foi transmitida do Curral Zeca Xibelão, em Parintins, e agradou o público com o entusiasmo.

Garantido

32 vezes campeão do Festival Folclórico de Parintins, o boi-bumbá Garantido não fica para trás em presença nas redes sociais.

Com a live da Alvorada Vermelha 2020, produzida pela Comunicação do Boi Garantido, a transmissão direto de Parintins não pôde atrair multidões para as ruas, mas garantiu sucesso no grande número de telespectadores.

A tradição, que foi ao ar pelo Youtube, encantou o público com as atrações, que incluíram participações especiais do levantador de toadas Sebastião Júnior, Edilson Santana, Márcia Siqueira, Eduardo Castelo e os itens individuais. O torcedor vermelho e branco também teve a oportunidade de interagir em tempo real com os artistas.

Campanha

Para os fãs que não ficaram satisfeitos, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa iniciou a campanha ''Cultura Sem Sair de Casa'', que semanalmente promove lives com artistas amazonenses, o que inclui performances com diversas toadas.