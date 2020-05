Espetáculo 'Plutão e concertos da Amazonas Band serão exibidos em live

Manaus - Nesta quarta-feira (06), a partir das 20h, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa exibe o espetáculo “Plutão (Já foi planeta)”, do Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas, e uma apresentação da Amazonas Band, com repertório do trompetista e compositor norte-americano Daniel Barry.

A exibição faz parte da campanha “Cultura Sem Sair de Casa” e será na página do Facebook da pasta ( facebook.com/culturadoam ).

"Plutão (Já foi planeta)" foi lançado no projeto “Alma de um Poeta”, que homenageou escritores amazonense, e se baseia no poema “Tempo de Uiaúa”, de Anibal Beça. O espetáculo, que teve direção artística de Monique de Andrade, levou ao palco, por meio da dança, uma reflexão crítica sobre a situação das minorias sociais estabelecendo uma relação entre elas com Plutão, considerado Planeta Anão em 2006, por não se adequar às dimensões associadas a essa categoria.

A leitura abrangeu ainda o discurso astrológico, que afirma que o astro celeste também revela todos os problemas de um indivíduo, fazendo-o conhecer do inferno ao divinal.

Daniel Barry - Após o término de “Plutão”, entra no ar a Amazonas Band. A apresentação, realizada em novembro 2016, no Teatro Amazonas, teve a regência do maestro Rui Carvalho e apresentou no repertório obras do norte-americano Daniel Barry, como “Milky Way Mambo”, “The Happy Cemetery”, “La Folia Lando” e “The Mighty Urubamba”.

Amazonas Band no domingo

A exibição também será no Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa





Neste próximo domingo (10), a partir das 19h, será exibido mais um espetáculo da Amazonas Band, gravado em julho de 2018, no Teatro Amazonas. Com a regência do maestro Rui Carvalho, o repertório de “Seleção Brasileira” tem clássicos como “Tristeza”, “Chega de saudade”, “Na cadência do samba”, “Que bonito é”, “Favela (o morro não tem vez)”, “Aquele abraço”, “Pra dizer adeus”, “Palco” e “Mambo no. 5”

A exibição também será no Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

'Cultura Sem Sair de Casa' - Com o objetivo de tentar aproximar o público de experiências artísticas durante período de isolamento social devido a pandemia de Covid-19, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa disponibiliza videoaulas do projeto “Praticarte” (violão, teclado e desenho)”, documentário de artistas amazonenses, apresentações dos Corpos Artísticos do Estado, dicas de livros e exercícios físicos, entre outros.

Para acessar o conteúdo, basta visitar o Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), na aba “Cultura Sem Sair de Casa”, e também as redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa no Instagram e Twitter (@culturadoam), e o canal Cultura do AM, no Youtube.

