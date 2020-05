Bate papo com as djs Mariah Brandt e Rafa Militão é nesta quarta (6)

A Dj e estudante de jornalismo Mariah Brandt realiza nesta quarta-feira (6), a partir das 21h, a sua segunda live cuja proposta é provocar reflexões para os setores da comunicação e artes a partir de entrevistas com personalidade negras da cidade. A convidada é a DJ, produtora e publicitária Rafa Militão, conhecida por levar o funk proibidão para os mais diversos espaços de música da cidade.



Durante o debate a apropriação da cultura de periferia e seus efeitos no cenário manauara serão abordados num formato de conversa descontraída, com a participação da cantora e compositora Karen Francis, que fará a mediação do papo e irá interagir com as perguntas dos internautas.

Onde assistir?: Pelo instagram @eguahmariah